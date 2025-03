Vrijdag in 'Meldpunt': peperduur digitaal patiëntendossier PGO faalt

Het kost tot nu toe 74 miljoen euro aan zorggeld: de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Deze opvolger van het Elektronisch PatiŽntendossier moet een online plek zijn waar Nederlanders al hun medische gegevens kunnen inzien.

Maar negen jaar na de lancering, klagen zowel patiënten als hun zorgverleners dat het uitwisselen van gegevens lang niet altijd lukt. Ook de bedrijven die de PGO’s ontwikkelen zijn ontevreden. Wat gaat er mis? Minister Fleur Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) geeft uitleg in 'Meldpunt'.

Gert Otter is longpatiënt en staat onder behandelding bij verschillende zorgverleners. Via zijn PGO bundelt hij zijn medische informatie. Maar als hij online inlogt, kan hij niet zijn dossiers van de fysiotherapeut, tandarts en apotheek inzien. En als meneer Otter zelf medische informatie wil doorgeven, zoals zijn bloeddruk of hartslag, kan hij deze niet digitaal uploaden, maar moet hij dat handmatig invullen. Meneer Otter: 'Ik wil een goed functionerende app die ik aan kan vullen met eigen informatie. En dat het werkt en compleet is.'

Huisarts Bart Timmers werkt al jaren met het HIS, het Huisarts Informatie Systeem, waarmee hij met andere huisartsen en zijn patiënten communiceert. Maar met de landelijke ict-infrastructuur van de PGO zou Timmers met alle zorgverleners veilig informatie over zijn patiënten kunnen uitwisselen. Alleen werkt dat op dit moment niet, want de ict-systemen van de andere zorgverleners sluiten niet op elkaar aan. Timmers: 'Zodra de systemen met elkaar moeten praten, gaat het mis.'

Het ontwikkelen van de verschillende online omgevingen laat het ministerie van VWS over aan de markt. En dat dit niet goed van de grond komt, ligt volgens ict-ondernemer Jan van der Beek aan het ministerie zelf. 'Ego’s, macht en geld spelen een hoofdrol, terwijl het om de patiënt moet gaan', zegt Van der Beek.

Het ministerie van VWS hoopt dat PGO’s een uitkomst zijn voor de oplopende zorgkosten, maar waarom werkt het systeem niet? In de studio interviewt Elles de Bruin verantwoordelijk minister Fleur Agema (VWS).

'Meldpunt', vrijdag 28 maart om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.