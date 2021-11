Vrijdag in 'Meldpunt': Pas op voor helpdeskfraude met nepbezorger aan de deur

Criminelen zitten niet stil. Ze worden steeds geraffineerder in het oplichten van mensen door zich voor te doen als medewerker van een bedrijf of instantie, zoals een bankmedewerker. De bellende oplichters maken nu ook gebruik van handlangers, gekleed als koeriers.

Deze nepbezorgers komen zogenaamd bankpassen ophalen. De politie waarschuwt voor deze vorm van oplichting in 'Meldpunt'.

Sjaak Jansen (71) is een mondige, gepensioneerde Hagenaar die uitvoerder was bij de NS. Eind september wordt hij op zijn mobiel gebeld door een nummer van ABN AMRO. Een vrouw zegt dat zij van de fraudeafdeling van de bank is en vertelt dat er hoge bedragen van zijn rekening worden afgeschreven. Meneer Jansen heeft niet in de gaten dat hij wordt opgelicht. 'Ze kwam heel professioneel over', zegt hij. 'Ze vroeg of ik mijn pc wilde aanzetten om samen deze transacties tegen te houden.' Meneer Jansen staat toe dat deze nepbankmedewerker op afstand meekijkt op zijn scherm. Dan kondigt de vrouw aan dat een koerier van DHL zijn bankpassen komt ophalen om die te controleren op fraude. Hij moet de koerier vragen naar de geheime code: 7122. 'Als de koerier die code ook weet, dan is het de echte koerier', zegt de vrouw. De zogenaamde koerier verschijnt in een DHL-jas, geeft uiteraard de goede code en gaat ervandoor met drie bankpassen en de creditcard van meneer Jansen. Vlak daarna wordt er zeven keer gepind. Meneer Jansen is ruim 7000 euro kwijt. Jansen: 'Nooit gedacht dat ik hier in zou tuinen. Je ziet hoe doortrapt deze mensen kunnen zijn.'

Reyhan Cigdem is teamchef cybercrime bij de politie en waarschuwt voor deze gewiekste vorm van helpdeskfraude waarvan vooral ouderen slachtoffer zijn.

Verder in 'Meldpunt'

Het pensioenfonds van Ruud Schaap en Eelke Spriensma houdt op te bestaan. Alle pensioenen van hun fonds AVH (Agrarische en Voedselvoorzieningshandel) worden ondergebracht bij pensioenfonds PGB (Pensioenfonds Grafische Bedrijven). Het gevolg is dat de pensioenen van beide mannen flink worden gekort. De afgelopen tien jaar hebben zo'n honderd pensioenfondsen het bijltje erbij neergegooid. MAX Ombudsman Rogier de Haan en pensioenrechtadvocaat Teun Huijg leggen uit waarom dit zo vaak gebeurt en wat de gevolgen zijn voor de deelnemers van zo'n fonds. Staan zij machteloos of is er nog iets tegen die pensioenkortingen te doen?

