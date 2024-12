Vrijdag in 'Meldpunt': pacemaker uitzetten bij voltooid leven

Is het stopzetten van een pacemaker een vorm van euthanasie? Sommige cardiologen worstelen met deze vraag. Toch staan de richtlijnen van de beroepsvereniging van cardiologen het stilzetten van een pacemaker in de laatste levensfase toe.

Ingrid Smit werkte haar hele leven als verloskundige en zette honderden kinderen op de wereld. Nu ze 82 jaar oud is, hartklachten heeft en vindt dat haar leven voltooid is, beslist ze graag over haar eigen levenseinde. Ze wil haar verdere aftakeling niet afwachten en vraagt haar cardioloog om haar pacemaker, die haar hart ondersteund, stop te zetten. De cardioloog weigert dat omdat hij denkt dat dit een vorm van euthanasie is. Dat blijkt een misverstand waarvoor de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) wil waarschuwen. Uiteindelijk voert de cardioloog van mevrouw Smit alsnog haar wens uit. Een paar dagen na het stilzetten van haar pacemaker overlijdt ze. Elles de Bruin praat hierover door in de studio van Meldpunt met Fransien van ter Beek, voorzitter van de Raad van bestuur van de NVVE.

En verder: deel van pensioen vrouwelijke PTT’ers verdampt

Henny Admiraal (78) werkte bijna veertig jaar op een sorteercentrum bij PTT Post. Al die jaren post sorteren levert haar een mager pensioen op. Als MAX Ombudsman Rogier de Haan haar pensioen controleert, ziet hij dat een deel van haar pensioen is verdwenen. Dat gebeurde nadat PTT in 1989 privatiseerde en de pensioenen verhuisden van ABP naar het PTT Pensioenfonds. Daarbij raakte mevrouw Admiraal bijna de helft van het vaste pensioen kwijt dat ze tot dan toe had opgebouwd. Volgens Rogier de Haan is dit onterecht en hebben duizenden andere vrouwelijke PTT’ers met hetzelfde probleem te maken.

'Meldpunt', vrijdag 13 december om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.