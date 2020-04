Vrijdag in 'Meldpunt': onzekerheid over testament in angstige coronatijden

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Notarissen zien een toename in testamentbesprekingen. In bange coronatijden vragen veel Nederlanders zich af of zij hun nalatenschap en levenstestament goed hebben geregeld. Maar de vraag is of een testament voor iedereen wel nodig is?

Jan en Sharita Horyon leiden samen een familiebedrijf in asbestverwijdering met circa 30 medewerkers. Als Sharita (52) ernstig ziek wordt van het coronavirus, bedenkt Jan dat ook hij ziek kan worden en dat zij de nalatenschap rond hun bedrijf onvoldoende hebben geregeld. En wie gaat er zorgen voor hun kinderen en Sharita’s vader, die in een mantelzorgwoning op hun terrein woont? En willen zij op de intensive care beademd worden, mocht dat nodig zijn, en het IC-personeel die vraag stellen?

Hun in allerijl opgetrommelde notaris regelt met spoed, via een videoverbinding, een testamentbespreking. Het document levert hij bij hun huis af en de doodzieke Sharita tekent het op haar bed, terwijl haar man dit om juridische redenen filmt. Daarna gaat Sharita per ambulance naar het ziekenhuis.

In tijden dat de coronadood op de loer ligt, is het testament een actueel thema. Maar wie heeft zo’n testament echt nodig en voor wie regelt de wet de nalatenschap al in voldoende mate? In de studio komt toelichting van Lucienne van der Geld van Netwerk Notarissen en Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB.

Rouwen in quarantaine

En verder: Ardi Wenneker (75) verliest haar man Henk (87), vermoedelijk aan corona. Omdat hij niet is getest, maar wel alle coronasymptomen heeft, mag Ardi alleen in beschermende kleding bij haar man om afscheid te nemen. Na zijn overlijden moet Ardi direct twee weken in quarantaine. De organisatie van de uitvaart en het rouwen doet zij alleen. Haar familie mag haar alleen op afstand bijstaan. Welke impact heeft dit op het rouwproces? En hoe ga je om met zo’n trauma? Rosa Jansen van Slachtofferhulp Nederland vertelt het in de studio.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 17 april om 19.20 uur op NPO 2.