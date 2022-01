Vrijdag in 'Meldpunt': Onduidelijkheid over reparatie AOW

Het kabinet houdt vast aan de ontkoppeling AOW van het minimumloon, maar belooft wel de achteruitgang in koopkracht van AOW'ers te repareren. Hoe is nog onduidelijk.

Gepensioneerden met een smalle beurs hebben het zwaar door hoge huren, dure boodschappen en oplopende energieprijzen, zeggen zij in 'Meldpunt' op vrijdag 21 januari om 20.05 uur bij MAX op NPO 2.

Voedselbank

Harry Foort (66) is gepensioneerd taxichauffeur. De laatste tien jaar was hij arbeidsongeschikt en leefde hij van een WAO-uitkering. Toen hij in november vorig jaar voor het eerst AOW kreeg bleek die zo’n 300 euro lager dan zijn WAO. Zijn aanvullend pensioen is niet hoger van 225 euro per maand. Hij gaat er dus op achteruit. Helemaal omdat de prijzen van boodschappen en energie flink stijgen. Foort ziet de problemen ook bij medebewoners in zijn seniorenflat. Hij kookt extra en deelt zijn eten met die medebewoners.

Ook Clara (69) en Sjaak Sies (79) moeten rondkomen van alleen AOW. Dat redden ze door creatief te zijn op financieel gebied. Zelfgemaakte taarten op verjaardagen, kleding van de kringloop en vooral de aanbiedingen zoeken. Dure vakanties hoeven ze helemaal niet, maar als alle prijzen blijven stijgen en de AOW blijft daarbij achter gaat 'wel een keer een grens over'. Clara en Sjaak zijn de grondleggers van de voedselbank. Clara: 'Voor de doorsnee AOW’er zal het een enorme gene zijn om bij de voedselbank aan te kloppen maar dat zal op deze manier toch gaan gebeuren. Daarom moet dit plan dus zo snel mogelijk van tafel.'

Elles de Bruin praat er over door met Anneke Sipkens, directeur van ouderenbond ANBO.

Herintredende prepensioeners

En verder in 'Meldpunt': veel prepensioeners willen graag weer aan het werk, maar durven niet, uit angst voor de Belastingdienst. Die zou namelijk torenhoge belastingaanslagen kunnen opleggen. Is die vrees terecht? MAX Ombudsman Rogier de Haan vertelt welke vragen er leven. Ben Schuurman van de Belastingdienst legt uit wat een herintredende prepensioener wel én vooral niet moet doen.

'Meldpunt', vrijdag 21 januari om 20.05 uur bij Omroep MAX op NPO 2.