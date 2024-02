Vrijdag in 'Meldpunt': minder medische klachten door andere levensstijl

Gezonder leven voorkomt niet alleen medische klachten maar verhelpt ze soms ook. Marjolein Vos-De Mooij kon zich door acute reuma plotseling niet goed meer bewegen.

Sinds ze overgestapt is op een plantaardig dieet heeft ze veel minder klachten. Over de feiten en fabels van een gezondere levensstijl gaat 'Meldpunt' nu vrijdag.

Marjolein Vos (62) krijgt 17 jaar geleden acute reuma waardoor ze in een week tijd bijna niets meer kan. Van een fervente tennisser wordt de moeder van twee jonge kinderen totaal onverwacht een stramme reumapatiënt. Veertien jaar worstelt ze met deze ziekte. Pas nadat een vervangend reumatoloog haar adviseert plantaardig te gaan eten, verminderen haar klachten. Bij mevrouw Vos bleken dierlijke vetten te zorgen voor ontstekingen in haar gewrichten. Daarnaast helpen bewegingsopdrachten, ontspanningsoefeningen en een aangepast slaapadvies haar om de reumaklachten te verminderen.

Elles de Bruin bezoekt een Vitality Club, een beweegclub die senioren helpt gezonder oud te worden. Ze praat door over het belang van een gezondere leefstijl met David van Bodegom, hoogleraar Vitaliteit.

En verder: dekking uitvaartpolis plotseling verdwenen

Erik van Delden (77) heeft voor zijn vrouw en twee zoons al jaren geleden een uitvaartpolis afgesloten bij de AVVL, de Arbeiders Vereniging Voor Lijkverbranding. Dat is zo lang geleden dat deze verzekering inmiddels premievrij is en de uitvaartorganisatie via Yarden is opgegaan in DELA. Lange tijd moest meneer Van Delden jaarlijks nog wel administratiekosten betalen, maar ook die zijn in 2008 afgeschaft.

Als hij uit nieuwsgierigheid zijn uitvaartpolis online opzoekt, kan hij die niet vinden. Als hij belt met DELA, krijgt hij te horen dat de polis twintig jaar geleden is vernietigd wegens wanbetaling. Omdat DELA zijn adres kwijt is, zou hij hiervan nooit bericht hebben gekregen. Maar familie Van Delden is nooit verhuisd. En alle premies waren al betaald. Toch wil DELA niets voor ze doen. MAX Ombudsman Rogier de Haan bestudeert deze zaak en gaat in overleg met DELA om tot een oplossing te komen. Hij doet hiervan verslag in 'Meldpunt'.

