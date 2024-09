Vrijdag in 'Meldpunt': medische klachten van vrouwen verkeerd beoordeeld

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het MAX-programma 'Meldpunt' start met aandacht voor genderongelijkheid in de zorg.

Uit onderzoek blijkt dat artsen vrouwelijke patiënten anders behandelen dan mannen. Bij dezelfde klachten worden vrouwen minder vaak doorverwezen voor een lichamelijk onderzoek, zoals een echo of scan, dan mannen. Aangezien het mannelijk lichaam de standaard is voor medisch onderzoek, worden symptomen van vrouwen vaak niet gehoord en afgedaan als psychische klachten.

De stichting Voices For Women deed een oproep naar ervaringsverhalen, waarop tienduizend vrouwen reageerden met schrijnende verhalen. 'Meldpunt' laat een aantal van deze verhalen zien op vrijdag 13 september.

Een typisch vrouwenkwaaltje, ‘het zal wel tussen de oren zitten’: dat horen vrouwen vaak tijdens het spreekuur. In Meldpunt is het verhaal te zien van Antoinetta Schutrups. Ze liep twintig jaar rond met onverklaarbare gezondheidsklachten. Ze werd na haar tweede zwangerschap steeds dikker, kreeg last van haar benen en leed aan haaruitval. Bij welke arts ze ook kwam, haar klachten werden niet serieus genomen en bestempeld als werkgerelateerd. Daarop wordt mevrouw Schutrups depressief en zelfs suïcidaal. Als een huisarts in opleiding haar doorverwijst naar een gynaecoloog, blijkt dat haar klachten niet ingebeeld zijn. Ze heeft een goedaardige tumor op haar hypofyse die haar hormoonhuishouding compleet verstoord. Met medicijnen zijn de klachten nu goed te behandelen. 'Het was alsof er een sluier van mij afviel', aldus Antoinetta Schutrups.

Verreweg de meeste van de tienduizend binnengekomen ervaringsverhalen zijn hormoon gerelateerd. Veel klachten gaan ook over de schildklier, of hebben betrekking op het hart. Voices For Women wil met de meldingen verder onderzoek naar man-vrouw verschillen stimuleren. Elles de Bruin praat met oprichtster Mirjam Kaijer over wat vrouwen zelf kunnen met deze ervaringen.

Verder in 'Meldpunt': treinreis naar Praag strandt in Duitsland

Dennis van den Wijngaard en zijn vriend Kevin boeken via reisorganisatie GreenCityTrip een pakketreis naar Praag, inclusief tickets voor de nachttrein van vervoerder European Sleeper. Helaas krijgt de trein net over Duitse grens pech. Midden in de nacht staan ze uren stil op het perron van Bad Bentheim. Als ze de reisorganisatie bellen voor hulp en bijstand, worden ze doorgestuurd naar de vervoerder. Die stelt nieuwe treinkaartjes voor, die de heren zelf moeten voorschieten. Maar omdat ze deze treinkaartjes niet kunnen betalen, vertrekken ze richting huis. Ze zijn hun vakantie kwijt en ook de extra gemaakte kosten voor de terugreis krijgen ze niet vergoed. Meldpunt legt de zaak voor aan MAX Ombudsman Jeanine Janssen. Heeft de reisorganisatie goed gehandeld? En op welke vergoedingen hebben de heren recht?

