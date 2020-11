Vrijdag in 'Meldpunt': mantelzorgers en bewindvoerders worstelen met inloggen via DigiD

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Mantelzorgers en bewindvoerders die met eigen naam voor anderen inloggen met DigiD kunnen niet de handelingen verrichten die zij zouden willen. Zij worden gedwongen de tijdrovende papieren weg te kiezen of om met de inloggegevens van familie of cliŽnt te werken, wat verboden is en ook praktische nadelen heeft.

De Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen wil dat de Rijksoverheid dit repareert. Hij zegt dit in 'Meldpunt' op vrijdag 20 november om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.

Henrike Konings doet de administratie voor haar 83-jarige moeder die dementie heeft en in een verpleeghuis woont. Zij beschikt over een notariële volmacht voor bijvoorbeeld een aanpassing van haar zorgverzekering, inzage in haar pensioen of het aanvragen van toeslag. En toch heeft Henrike met haar DigiD-account maar beperkt toegang tot de gegevens van haar moeder. Veel instellingen bieden geen mogelijkheid om iemand te kunnen machtigen om zaken te regelen. Haar moeder heeft zelf geen DigiD-account, dus tegen de regels in inloggen met de gegevens van haar moeder kan en mag dus ook niet. Het frustreert mevrouw Konings en kost haar veel tijd, die ze liever aan de zorg voor haar moeder zou besteden.

Ook professionele bewindvoerders lopen tegen deze problemen met DigiD aan. Zij beheren de financiële administratie van cliënten, waaronder mensen met schuldenproblematiek. Eric Schoonderwal is zo iemand die onder bewind staat. Als bewindvoerder Annette Druijf inlogt met Erics gegevens, ontvangt haar cliënt de controle-sms’jes. Bewindvoerders willen een eigen DigiD-inlog zodat zij niet afhankelijk zijn van de respons van cliënten. Dat vinden ook Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen en Erwin Bel van NVVK (branchevereniging voor schuldhulp- en financiële dienstverlening), die beiden te gast zijn in 'Meldpunt'.

Koffer zoek

Ada van Mourik gaat dit voorjaar met de bridgeclub op vakantie naar Marokko. Maar vlak voordat ze het vliegtuig in gaat, hoort ze dat Marokko vanwege corona het luchtruim gaat sluiten voor vluchten van en naar Nederland. Ze bedenkt zich en gaat niet mee. Maar haar koffer vliegt wel die kant op. Mevrouw Van Mourik is maandenlang bezig om haar koffer met inhoud terug te krijgen. Pas als MAX Ombudsman Jeanine Janssen zich ermee bemoeit, komt er schot in de zaak.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 20 november om 19.20 uur op NPO 2.