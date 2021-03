Vrijdag in 'Meldpunt': man verliest 340.000 euro met nep-bitcoinbelegging

De 86-jarige heer Rensen denkt te beleggen in bitcoins, de virtuele cryptomunt die zo'n opmars maakt. Maar in werkelijkheid maakt hij al zijn spaargeld over aan criminelen die zich voordoen als beleggingsadviseurs.

In tien dagen tijd verliest hij, zonder dat zijn familie het weet, ruim 340.000 euro. Omdat de schaamte groot is, vertelt hij vrijdag onherkenbaar zijn verhaal in 'Meldpunt'.

Een leven lang werkt hij en bouwt een mooi vermogen op. En binnen twee weken is alles weg. De heer Rensen (86) tuint in één van de nepadvertenties met de gezichten van Jort Kelder, John de Mol en Humberto Tan. Een Engelssprekende man verleidt hem tot de aankoop van bitcoins en aandelen Rolls Roys. Op de website Protraderex kan hij zogenaamd zijn beleggingen bijhouden. Maar alle koersbewegingen zijn vals. Omdat zijn beleggingen het 'goed' doen, halen ze hem over om meer geld in te leggen. En als hij zijn beleggingen wil verzilveren, storten de koersen zogenaamd in en moet hij vanaf zijn ING-rekening bijstorten om verdere schade te voorkomen. 'Ik werd onder zware druk gezet en kwam in een tunnel van gebeurtenissen. Ik zat in een psychose', zegt hij in 'Meldpunt'. Hij vertelt zijn verhaal samen met zijn dochter Susan die van niets wist, totdat al het geld op was.

Had ING meneer moeten waarschuwen omdat hij ongebruikelijke transacties deed naar het buitenland? Wat doet de politie met deze aangifte van fraude? Zijn deze criminelen te pakken? En hoe voorkomt u dat u slachtoffer wordt?

Elles de Bruin praat er over door met Marloes Kolthof, directeur van Fraudehelpdesk en advocaat Marius Hupkes, die gespecialiseerd is in beleggingsfraude.

Fiscus belast ABP-nabetaling

Verder in deze uitzending: antwoorden op vragen over de nabetalingen van pensioenfonds ABP. Vorig jaar bracht 'Meldpunt' het nieuws dat ABP met miljoenen euro’s het pensioen van deelnemers moest aanvullen omdat ABP jarenlang een te laag pensioen had berekend. De nabetaling met terugwerkende kracht, inclusief wettelijke rente, varieerde van een paar duizend tot tienduizenden euro's per gepensioneerde. Deze nabetaling roept vragen op over de belastingaangifte. Want wat betekent het eenmalige, hogere jaarinkomen voor eerder ontvangen huur- en zorgtoeslagen, heffingskortingen of inkomstenbelasting? MAX Ombudsman Rogier de Haan geeft tekst en uitleg in de studio.

'Meldpunt', vrijdag 19 maart om 19.15 uur bij Omroep MAX op NPO 2.