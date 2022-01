Vrijdag in 'Meldpunt': Klachten over torenhoge rekeningen rioolontstoppers

Ontstoppingsbedrijven die honderden of soms zelfs duizenden euro's rekenen voor het verhelpen van een verstopte afvoer of riool. Het is een grote ergernis onder consumenten en onder erkende ontstoppingsbedrijven.

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) beboette vorig een slotenmaker die ook te veel geld voor zijn werkzaamheden vroeg. Gaan ze malafide ontstoppers ook aanpakken? Het is vrijdag te zien 'Meldpunt'.

Andries Dirkmaat uit Apeldoorn moet 754 euro betalen aan een rioolmonteur die niet meer dan een half uurtje werk had om zijn gootsteen te ontstoppen. Het grootste deel van de kosten komt van het gebruik van een trekveer waarvoor de ontstopper 72,40 euro per meter vraagt. In totaal gebruikt hij zes meter (434,40 euro). Andries moest voorafgaand aan de klus tekenen voor de kosten en achteraf direct pinnen. Daarna probeert hij telefonisch te klagen bij het bedrijf, maar komt niet meer met hen in contact.

Henk en Anneke Fledderus uit Wolvega moeten 1.965 euro betalen voor ontstopping van hun wc. Opvallend zijn de kosten voor het gebruik van de hogedrukspuit: 1.573 euro. Voor het gebruik van apparatuur en gereedschap worden veel te hoge bedragen gerekend. Als het echtpaar vooraf de prijs had geweten, waren ze nooit met het ontstoppingsbedrijf in zee gegaan.

Branchevereniging Techniek Nederland heeft last van niet-erkende ontstoppingsbedrijven die bij Google bovenaan de zoekresultaten verschijnen. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) beboette vorig jaar een slotenmaker die daarnaast ook nog veel te dure ontstoppingswerkzaamheden verrichtte. Gaan ze dit vaker doen?

Elles de Bruin spreekt hierover door met directeur consumenten van ACM Edwin van Houten en met de voorzitter van Techniek Nederland Doekle Terpstra.

Dagvaarding

Verder in 'Meldpunt': wat te doen met reisvouchers die na twee jaar verlopen?

Vanaf maart 2020, vlak na het uitbreken van de coronapandemie, konden vakanties niet doorgaan en werden vouchers als een soort tegoedbon uitgedeeld. Maart dit jaar verlopen de eerste duizenden vouchers die nog niet in contant geld of een andere vlucht/vakantie zijn ingewisseld.

Leonie van Aerde (82) zag in maart 2020 haar familiebezoek in Australië door corona in het water vallen. De ticketkosten van zo’n 6000 euro van Singapore Airlines heeft ze nog niet terug. Om te voorkomen dat haar voucher verloopt, moet mevrouw Van Aerde middels een dagvaarding haar claim veilig stellen.

MAX Ombudsman Jeanine Janssen licht toe waar bezitters van aflopende vouchers vooral op moeten letten.

'Meldpunt', vrijdag 28 januari om 19.50 uur bij Omroep MAX op NPO 2.