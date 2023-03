Vrijdag in 'Meldpunt': klachten over nabestaandendesk

ING vraagt halsstarrig om peperdure notarisverklaringen om de financiën van overleden bankklanten af te wikkelen, terwijl notarissen zeggen dat die verklaringen onnodig zijn.

Familieleden klagen bij 'Meldpunt' ook over trage en klantonvriendelijke behandeling door nabestaandendesks van ING. Deze bank reageert op deze klachten in 'Meldpunt'.

Als de echtgenoot van Johanna Schipper komt te overlijden vraagt zij als weduwe aan de ING-bank de persoonlijke bankrekening van haar overleden man op te heffen en zijn bankpas in te nemen, omdat mevrouw daar anders jaarlijks voor moet betalen. Het is het begin van een absurde situatie waarin mevrouw belandt. Na diverse brieven en met een verklaring van overlijden weigert de bank de bankpas van haar man in nemen. ING eist een verklaring van erfrecht en verklaring van executele. Dat zijn verklaringen die opgemaakt worden door een notaris en honderden euro’s per stuk kosten. 'Schandalig', noemt mevrouw Schipper het. 'Vroeger kon je ergens bij een kantoor binnenlopen, kende men je, maar nu is alles onpersoonlijk. Het kantoor van ING zit ver weg, en ze maken het nodeloos ingewikkeld.'

Dure notarisverklaringen

Joke Dekker maakt hetzelfde mee na het overlijden van haar vader, als zij de en/of-rekening die zij met hem heeft, wil opheffen bij ING. Ook zij moet dure notarisverklaringen overhandigen waarvan notarissen zeggen dat dit helemaal niet nodig is. Mevrouw Dekker weigert te betalen waarop de bank de rekening blokkeert en laat verdwijnen uit haar bankapp. Elles de Bruin spreekt hierover door met notaris Bernard Kapma.

Verder in 'Meldpunt': vergoedt ABP fiscale schade bij arbeidsongeschikten?

Ruim 8.000 arbeidsongeschikten, die pensioen opbouwden bij ABP, zijn er jarenlang niet van op de hoogte dat zij al voor hun pensioen recht hebben op een aanvulling op hun inkomen. Daarover berichtte 'Meldpunt' in september 2022. Als ABP daarop besluit deze mensen alsnog in één klap na te betalen, ontstaat een nieuw probleem: de Belastingdienst eist vanwege het hogere jaarsalaris allerlei toeslagen terug en laat hen zo veel inkomstenbelasting betalen, dat de aanvulling van ABP in rook opgaat. De schade voor deze grote groep arbeidsongeschikten loopt in de miljoenen euro’s. MAX Ombudsman Rogier de Haan dient een schadeclaim in en kondigt namens de groep gedupeerden een rechtszaak tegen ABP aan. ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen vertelt in 'Meldpunt' of het pensioenfonds deze schade wel of niet gaat vergoeden.

'Meldpunt', vrijdag 24 maart om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.