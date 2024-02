Vrijdag in 'Meldpunt': is Droomsap veilig te gebruiken?

Droomsap; het klinkt als een onschuldige frisdrank, maar dit slaapmiddel bevat het geneesmiddeleningrediŽnt doxylamine. Hoewel de verkoop officieel verboden is in Nederland, is Droomsap zonder recept verkrijgbaar in buitenlandse webshops.

Wat zijn de voor- en nadelen van dit middel en is het veilig te gebruiken? Het is te zien in 'Meldpunt', nu vrijdag.

Monique Oud-Bijvoet is een van de tientallen kijkers die reageert op een oproep van 'Meldpunt' om ervaringen met dit middel te delen. Vanwege privéproblemen kan ze ’s nachts de slaap niet vatten en schrijft haar huisarts een slaappil voor. Desondanks wordt ze ’s nachts wakker. Maar als ze overstapt op Droomsap, slaapt ze negen van de tien nachten wél door. Keerzijde is dat ze de dag erna suf is en weinig energie heeft om te sporten. Mevrouw Oud-Bijvoet twijfelt of ze het middel moet blijven gebruiken.

'Meldpunt' legt haar vraag voor aan de woordvoerder van Droomsap en spreekt toxicologist Chantal Roelen van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum. Elles de Bruin praat in de studio door over Droomsap met Anke Lambooij van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik.

Verder in Meldpunt: NS-roltrap en -lift al maanden stuk, reizigers gedupeerd

Al maandenlang is het perron van NS-station Maarssen slecht bereikbaar vanwege een kapotte roltrap en lift. Vera Vandervesse heeft deze hulpmiddelen echt nodig om te kunnen reizen. Door haar ziekte fibromyalgie, een vorm van reuma, kan ze de trap niet op. En ouders met jonge kinderen moeten kinderwagens de hoge trap op- en aftillen. Samen met een groep andere invalide gedupeerden bindt zij de strijd aan met uitvoerder ProRail en de NS zelf. Zij krijgen het advies een kilometer verderop de lift te nemen, maar dat is vanwege hun beperkingen geen optie. En daarnaast blijkt ook die lift stuk. MAX Ombudsman Jeanine Janssen onderzoekt de zaak en probeert tot een oplossing te komen.

