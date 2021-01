Vrijdag in 'Meldpunt': Instagram onbereikbaar na misbruik foto's

Instagram en Facebook zijn slecht bereikbaar voor het afhandelen van klachten van gebruikers. Dat melden kijkers aan het tv-programma 'Meldpunt'. Om onduidelijke en discutabele redenen blokkeren deze social media-reuzen accounts.

Wie hier over klaagt of misbruik van geplaatste foto's wil rapporteren, vindt maar moeilijk gehoor bij deze bedrijven. Kan dat niet anders?

Geldbedrag

De professionele foto's van senior model John Geerts (70) op Instagram en Facebook worden misbruikt door internetcriminelen bij bitcoinoplichting en identiteitsfraude op een datingsite. Mary-Ann Krohn (73) stuit op het valse datingprofiel van 'John Geerts', maar maakt gelukkig niet het gevraagde geldbedrag van 89.000 euro over. Als de echte John Geerts melding maakt van het misbruik van zijn foto’s, wordt zijn eigen account door Instagram geblokkeerd. In contact komen met dit Amerikaanse bedrijf is bijna onmogelijk. In de studio reageert Christiaan Alberdingk Thijm, advocaat en specialist op het gebied van internetrecht.

Reizen

Ondanks de strenge coronamaatregelen gaan nog steeds Nederlanders met het vliegtuig op vakantie. Wie zijn die mensen? En waarom reizen zij terwijl er geen echte noodzaak is? Elles de Bruin doet verslag vanaf Schiphol en spreekt daar met verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen.

Over de mogelijke gevolgen voor deze reizigers spreekt MAX Ombudsman Jeanine Janssen. Zij beantwoordt vragen van kijkers over het inwisselen van vouchers en reisboekingen voor komende zomer.

'Meldpunt', vrijdag 29 januari om 19.15 uur bij Omroep MAX op NPO 2.