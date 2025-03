Vrijdag in 'Meldpunt': in de problemen door milieuzone

Steeds meer steden maken gebruik van milieuzones met als doel de lucht schoner te maken. Toegang tot een milieuzone is alleen toegestaan wanneer een voertuig aan bepaalde eisen voldoet.

Maar mensen met een beperking komen hierdoor in de problemen omdat ze met hun aangepaste oudere auto niet meer overal mogen komen. Ook zelfstandig ondernemers met een vervuilende bestelbus klagen.

Jos Risselada is meervoudig rugpatiënt en heeft zijn Ford Transit uit 2001 omgebouwd zodat zijn scootmobiel mee kan. Maar zijn bus voldoet niet meer aan de eisen met betrekking tot de uitstoot van schadelijke stoffen. En hierdoor kan hij niet overal meer komen. Een ontheffing krijgt hij niet, want volgens de RDW is zijn bus niet volgens de normen omgebouwd. Ook Annemiek Nederlof rijdt in een aangepaste bestelauto. Haar Renault Kangoo is uitgerust met handbediening en tillift voor haar rolstoel. Maar omdat het een oudere auto is, wordt hij in sommige gemeentes als te vervuilend gezien. Een andere auto aanschaffen is voor meneer Risselada en mevrouw Nederlof geen optie. Nieuwe occasions zijn duur en de aanpassingen kostbaar.

Loodgieter Martin Holleman vindt het maar lastig om uit te vinden waar hij met zijn nieuwe dieselbus welkom is. De borden zijn onduidelijk en de website vindt hij ook niet eenduidig. En wat voor gevolgen heeft dat voor zijn klanten? In de studio praat Elles de Bruin hierover met jurist en ervaringsdeskundige Jiska Ogier en Doekle Terpsta van Techniek Nederland.

En verder: verzekeraar DELA weigert uitvaartpolis uit te keren

Als de vrouw van Ben Rosendaal overlijdt, wil meneer aanspraak maken op de drie uitvaartpolissen die op haar naam staan. Er worden twee polissen uitbetaald, maar bij de polis van DELA gebeurt dat niet. Volgens DELA is dit een oude polis van CUVA die zij in het verleden hebben overgenomen. Alleen is de polis van mevrouw in hun systeem niet meer te vinden. Ben Rosendaal is boos en verdrietig, want hoe is het mogelijk dat hij met de polis in de hand geen uitkering krijgt? MAX Ombudsman Rogier de Haan duikt in deze zaak.

