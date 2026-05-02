Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW
'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.
Maandag 4 mei 2026 - aflevering 69
Florentina wordt steeds vaker geconfronteerd met de relatie tussen Claire en Sami. Nick zoekt advies bij Charlie over zijn gevoelens voor Florentina. Willem dreigt intussen de controle over Nadia en Better SNS te verliezen en Sami wordt op straat lastiggevallen door haters.
Dinsdag 5 mei 2026 - aflevering 70
Florentina krijgt opnieuw controle over Bee SNS en begint meer interesse te krijgen in Nick. Het Bee SNS-schandaal komt in de media en Better SNS gaat in crisismodus. Claire en Florentina krijgen ruzie en Jordy is nog niet klaar met Fifi en de Harry's.
Woensdag 6 mei 2026 - aflevering 71
De schietpartij laat diepe sporen na bij de Harry's. Fifi lijkt zijn lot te aanvaarden en Nadia doet Florentina grootse beloftes. Willem smeedt een plan om alles naar zijn hand te zetten, terwijl Amber de ideeën van Wes en Lucy probeert te dwarsbomen.
Donderdag 7 mei 2026 - aflevering 72
Nick verrast Florentina met een onverwachte vraag, maar al snel ontdekt ze ook zijn minder mooie kant. Ze geeft de strijd tegen de leugens niet op en bedenkt een eigenzinnig plan. Sami komt op voor Claire, terwijl Wes Manon inlicht over Lucy's probleem.
'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.
André probeert Luc met een geschenk aan zijn kant te krijgen. Rudy's pogingen om opnieuw een goede beenhouwer te worden, zijn niet echt succesvol. Joepie, de hond van de familie, zorgt ervoor dat Luc en Rudy een andere kant van André leren kennen.
'Van Vlees en Bloed', om 21.30 uur op VRT 1.