Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

zaterdag 2 mei 2026
'Florentina' neemt je opnieuw mee in een week vol verrassende wendingen. Elke aflevering brengt nieuwe momenten die je doen meeleven en benieuwd maken naar meer. 'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.

Maandag 4 mei 2026 - aflevering 69
Florentina wordt steeds vaker geconfronteerd met de relatie tussen Claire en Sami. Nick zoekt advies bij Charlie over zijn gevoelens voor Florentina. Willem dreigt intussen de controle over Nadia en Better SNS te verliezen en Sami wordt op straat lastiggevallen door haters.


Dinsdag 5 mei 2026 - aflevering 70
Florentina krijgt opnieuw controle over Bee SNS en begint meer interesse te krijgen in Nick. Het Bee SNS-schandaal komt in de media en Better SNS gaat in crisismodus. Claire en Florentina krijgen ruzie en Jordy is nog niet klaar met Fifi en de Harry's.

Woensdag 6 mei 2026 - aflevering 71
De schietpartij laat diepe sporen na bij de Harry's. Fifi lijkt zijn lot te aanvaarden en Nadia doet Florentina grootse beloftes. Willem smeedt een plan om alles naar zijn hand te zetten, terwijl Amber de ideeën van Wes en Lucy probeert te dwarsbomen.

Donderdag 7 mei 2026 - aflevering 72
Nick verrast Florentina met een onverwachte vraag, maar al snel ontdekt ze ook zijn minder mooie kant. Ze geeft de strijd tegen de leugens niet op en bedenkt een eigenzinnig plan. Sami komt op voor Claire, terwijl Wes Manon inlicht over Lucy's probleem.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

'Florentina' op tv
Zaterdag 2 mei 2026 om 15u10  »
VTM
Florentina heeft een kater en de Bee SNS-perikelen doen er geen goed aan, net zoals de waarheid over Clami. Nick doet een bekentenis tegenover zijn vader. Steph wordt steeds argwanender tegenover Els.
Zaterdag 2 mei 2026 om 15u40  »
VTM
Nick vertelt Florentina dat Sami en Claire seks hebben gehad in Parijs en Florentina's hart is gebroken. Nadia's livestream scoort en Bee SNS wordt een hit.
Zondag 3 mei 2026 om 14u20  »
VTM
Florentina probeert tevergeefs meer controle te krijgen op Bee SNS en ontdekt wie de mysterieuze kusser op het Bal Masqu? was.
Zondag 3 mei 2026 om 14u50  »
VTM
Florentina dreigt te bezwijken onder de werkdruk en haar verantwoordelijkheden in de Harry's, maar begint wel het potentieel in Nick te zien. Fifi speelt open kaart bij Nick over Maarten en hij moet beslissen wat hij met Jordy gaat doen.
Maandag 4 mei 2026 om 18u25  »
VTM
De charmante, maar onzekere Flo werkt in het wellness- en fitnessimperium van haar moeder, waar een slanke lijn heilig is. Wanneer haar verloofde haar plots verlaat ?n ze onverwacht een geheime nachtclub erft, staat haar leven volledig op zijn kop.

