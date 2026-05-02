Dit zie je deze week in 'Florentina' - PREVIEW

'Florentina' is van maandag tot donderdag te zien op VTM en blijft een fijne afspraak voor wie houdt van feelgood tv.

Maandag 4 mei 2026 - aflevering 69

Florentina wordt steeds vaker geconfronteerd met de relatie tussen Claire en Sami. Nick zoekt advies bij Charlie over zijn gevoelens voor Florentina. Willem dreigt intussen de controle over Nadia en Better SNS te verliezen en Sami wordt op straat lastiggevallen door haters.

Dinsdag 5 mei 2026 - aflevering 70

Florentina krijgt opnieuw controle over Bee SNS en begint meer interesse te krijgen in Nick. Het Bee SNS-schandaal komt in de media en Better SNS gaat in crisismodus. Claire en Florentina krijgen ruzie en Jordy is nog niet klaar met Fifi en de Harry's.

Woensdag 6 mei 2026 - aflevering 71

De schietpartij laat diepe sporen na bij de Harry's. Fifi lijkt zijn lot te aanvaarden en Nadia doet Florentina grootse beloftes. Willem smeedt een plan om alles naar zijn hand te zetten, terwijl Amber de ideeën van Wes en Lucy probeert te dwarsbomen.

Donderdag 7 mei 2026 - aflevering 72

Nick verrast Florentina met een onverwachte vraag, maar al snel ontdekt ze ook zijn minder mooie kant. Ze geeft de strijd tegen de leugens niet op en bedenkt een eigenzinnig plan. Sami komt op voor Claire, terwijl Wes Manon inlicht over Lucy's probleem.

'Florentina', elke maandag tot en met donderdag om 18.20 uur op VTM.

