Vrijdag in 'Meldpunt': huurflat al twee jaar ingepakt in steigerdoek

De bewoners van een Haagse huurflat zijn het spuugzat. Al twee jaar kijken ze niet naar buiten, maar op een steigerdoek die moet beschermen tegen vallende gevelstenen. Samen met Elles de Bruin stappen ze naar de verhuurder.

Verder gaat 'Meldpunt' over sluipverbruik van stroom en buigt MAX Ombudsman Jeanine Janssen zich over een glazen veranda die na bijna acht maanden nog niet af is. De laatste aflevering van dit najaarsseizoen van 'Meldpunt' is nu vrijdag te zien.

Verstoord woongenot

'Ons woongenot wordt verpest door WoonInvest.' Met die tekst sloot een groep boze huurders vorige maand een kijkersvideo af in 'Meldpunt'. De bewoners van een Haagse huurflat met 24 appartementen zijn het zat om uit te kijken op een steiger die is ingepakt met een beschermend doek tegen vallende gevelstenen. Volgens verhuurder WoonInvest gaat het nog tot eind volgend jaar duren voordat het steigerdoek wordt verwijderd. En toch is de huur afgelopen zomer wel verhoogd. Elles de Bruin haalt verhaal met enkele huurders. Hoelang mag een verbouwing duren? En kan de gevel niet zo beschermd worden dat de ramen en dus het uitzicht wordt ontzien? Welke rechten hebben huurders als hun woongenot zo wordt verstoord? Toelichting in de studio komt van Zeno Winkels, directeur van de Woonbond.

Verder in 'Meldpunt': sluipverbruik

Met de hoge stroomprijzen is het nuttig om te kijken naar sluipverbruik, het stroomverbruik waarvan u niet weet waardoor dit komt. De familie Brouwer schakelt energiecoach Barry Hoogendoorn in. Na een bezoek aan hun huis komt hij op een jaarlijkse besparing van ongeveer 300 euro. Hoogendoorn vertelt in de studio wat de grootste boosdoeners zijn bij sluipverbruik.

Veranda na acht maanden nog niet af

Paul Willems en Ine Willems bestellen in maart een glazen veranda met zonwering bij het bedrijf Fonteyn in Uddel. Na veel heen en weer gemail, komen monteurs in september het product plaatsen. Alleen ontbreken de glasplaten en de zonwering. Na bijna acht maanden staat er alleen een aluminium frame. MAX Ombudsman Jeanine Janssen zoekt contact met het bedrijf en probeert de zaak op te lossen.

'Meldpunt', vrijdag 19 november om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.