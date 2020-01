Vrijdag in 'Meldpunt': Harde handel in hoortoestellen

Foto: © MAX/Roland J. Reinders 2019

Audiciens prijzen klanten dure hoortoestellen aan die niet worden vergoed door zorgverzekeraars. Die tendens signaleert Stichting Hoormij, die mensen met gehooraandoeningen ondersteunt.

Voor de meeste slechthorenden zijn deze duurdere gehoorapparaten onnodig. Audiciens zouden dit doen, omdat ze meer aan deze toestellen verdienen.

Frans Klösters werd zo’n peperduur toestel verkocht en daarnaast een prijzig servicepakket. Volgens Klösters heeft de audicien niet verteld dat zijn toestel helemaal niet vergoed werd. Uiteindelijk bleek een eenvoudig, verzekerd toestel afdoende en een stuk goedkoper. Martina van Maanen koos bewust voor een duurder model, omdat zij met de duurdere variant beter hoort. Maar de verzekeraar wil dit duurdere toestel niet voor 75 procent vergoeden. Is dat terecht? In de studio reageren Paul Valk van Audicien Vereniging Nederland en Jeanine Janssen, MAX Ombudsman.

Kamerdebat verpleeghuizen

Verder in 'Meldpunt' een analyse van het Tweede Kamerdebat over de wachtlijsten bij verpleeghuizen. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) moest woensdag uitleggen waarom er plaatsgebrek is in verpleeghuizen en hoe hij zorgondernemers gaat aanzetten tot bijbouwen. Huisarts Toosje Valkenburg heeft meegekeken en vertelt of zij er vertrouwen in heeft dat de minister hard aan de slag gaat om de problemen op te lossen.

'MAX: Meldpunt', vrijdag 17 januari om 19.20 uur bij MAX op NPO 2.