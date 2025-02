Vrijdag in 'Meldpunt': gereanimeerd ondanks niet-reanimerenpenning

Steeds meer Nederlanders dragen een niet-reanimerenpenning. Hiermee geven ze aan dat ze bij een hartstilstand niet willen worden gereanimeerd. Maar in de praktijk blijkt er bij hulpverleners veel onduidelijkheid te zijn en worden mensen tegen hun wil in toch gereanimeerd.

Ineke Beldman draagt al jaren een niet-reanimerenpenning. Maar als zij in 2021 midden in een winkelstraat een hartstilstand krijgt, wordt zij door omstanders toch gereanimeerd. Als ze weer bijkomt in het ziekenhuis, is mevrouw boos en gefrustreerd. Waarom is haar wens om niet gereanimeerd te worden niet gerespecteerd?

Instructrice Mirjam Preusterink geeft al jaren reanimatiecursussen en ziet dat er over dit onderwerp veel onduidelijkheid is bij hulpverleners. Volgens haar zijn BHV’ers en andere niet-medisch geschoolde hulpverleners niet verplicht om te handelen naar een niet- reanimerenpenning. Maar vaak weten zij niet eens of zij de penning mogen of moeten respecteren. Voor artsen en andere BIG-geregistreerde hulpverleners ligt dat anders: zij zijn verplicht om te controleren of er een geldige penning of verklaring aanwezig is.

In de studio van 'Meldpunt' spreekt Elles de Bruin met internist Yvo Smulders en Fransien van ter Beek, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE)

En verder: onverklaarbare rekeningen parkeerapp Yellowbrick

Marlène Vliem parkeert haar auto een paar uur in Amsterdam en vertrekt daarna naar Heiloo. Toch brengt parkeerapp Yellowbrick haar 24 uur parkeerkosten in rekening: 162 euro.

Ook Frances van Donselaar krijgt een onverklaarbare rekening van Yellowbrick voor parkeren in Utrecht, terwijl ze de app tijdens de parkeeractie helemaal niet gebruikte: ze rekende zelf af in de parkeergarage. MAX Ombudsman Jeanine Janssen duikt in deze zaken en haalt verhaal bij Yellowbrick.

'Meldpunt', vrijdag 28 februari om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.