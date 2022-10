Vrijdag in 'Meldpunt': gemeentelijk toezicht faalt bij plaatsing trapliften

Tal van gemeentes zijn niet op de hoogte van de veiligheidseisen waar een trap aan moet voldoen, na plaatsing van een traplift.

Als de eigenaar van de trap de gevaarlijke situatie bij de gemeente aankaart, blijkt die als toezichthouder niet op de hoogte van de regels en slecht te handhaven. Dit is te zien in 'Meldpunt' op vrijdag 14 oktober om 19.50 uur bij MAX op NPO 2.

Zwanny Smit en haar zoon Immo strijden al maanden tegen de gemeente De Ronde Venen voor een veiligere trap. Als Zwanny’s man vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning -Wmo- een traplift krijgt, wordt die aan de brede zijde van de trap geplaatst. Daarbij wordt de trapleuning verwijderd en worden zowel de doorgang als de traptreden een stuk smaller. Het gevolg: mevrouw kan zich lastiger staande houden en glijdt van de trap met gekneusde ribben als gevolg. Maar als ze klaagt bij de gemeente, komt niemand de trap bekijken. In plaats daarvan staat de leverancier op de stoep, die zijn eigen werk mag controleren.

Reacties over trapliften

De familie Smit is niet de enige waarbij de gemeente niet toeziet en handhaaft. Na een eerdere uitzending van Meldpunt over dit probleem in april van dit jaar ontvangt de redactie reacties uit het hele land over trapliften van diverse leveranciers. Zij plaatsen de trapliften bij voorkeur aan de muurzijde omdat dit goedkoper is, maar dit is vaak in strijd met het Bouwbesluit.

Kennis ontbreekt

Gemeentes moeten toezien op het Bouwbesluit, maar verdelen ook de schaars gevulde pot met Wmo-geld waarmee woningen worden aangepast. Daarbij constateert Meldpunt dat de kennis bij gemeenten vaak ontbreekt en ze het toezicht overlaten aan de trapliftfabrikanten. Een van de weinige uitzonderingen is de gemeente Den Haag die voordat een traplift wordt geplaatst, altijd eerst de bouwtekening beoordeelt. MAX Ombudsman Jeanine Janssen haalt verhaal bij diverse gemeentes en fabrikanten. Ook te gast is Tweede Kamerlid Mohammed Mohandis (PvdA).

Verder in 'Meldpunt': treinellende bij NS

Wat moet Wouter Koolmees, de nieuwe baas van de NS, doen om het spoorbedrijf weer op de rails te krijgen? Presentatrice Elles de Bruin pakt in de ochtendspits de trein van Den Haag naar Utrecht en spreekt diverse reizigers. Freek Bos van reizigersorganisatie Rover vertelt over de klachten die bij hen zijn binnengekomen en wat zij verwachten van de NS.

