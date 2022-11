Vrijdag in 'Meldpunt': boekhouder verliest vermogen van weduwe na handel in crypto's

Mag een boekhouder met een volmacht op eigen houtje beslissen dat hij tonnen van een ander zeer risicovol belegt? Een weduwe, die het beheer van haar vermogen aan deze boekhouder overlaat, is niet op de hoogte van zijn acties. Totdat blijkt dat al haar bankrekeningen leeg zijn.

De 85-jarige tante van Drika Stam is jarenlang vermogend. Het geld komt voort uit de melkhandel die zij runde met haar inmiddels overleden man. Na zijn dood, nu tientallen jaren geleden, besluit de vrouw haar vermogen te laten beheren door een boekhouder. Deze nu 82-jarige man heeft een notariële volmacht waarin ook zijn zoon wordt genoemd. In 2019 en 2021 sluist de boekhouder geld van de weduwe door naar eigen rekeningen en investeert het in cryptocurrency via een Cypriotisch handelsplatform. De hele investering, ongeveer 2,5 ton, gaat in rook op.

Tot hoever gaat een volmacht van een boekhouder? Moet die zijn klant op de hoogte stellen van risicovolle beleggingen? En is het geld nog terug te halen? Daarover spreekt Elles de Bruin met advocaat Marius Hupkes en Jan Boerboom van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten.

En verder in 'Meldpunt': verhuisbedrijf gijzelt inboedel

Desiree Latenstein schakelt, vanwege een grote verbouwing, verhuisbedrijf Budget Movers in om haar inboedel op te halen en tijdelijk op te slaan. Zij maakt hierover een duidelijke prijsafspraak. Toch ontvangt zij telkens nieuwe betaalverzoeken met opslagkosten die verdubbelen. Betaalt ze niet? Dan krijgt ze volgens het verhuisbedrijf haar spullen ook niet terug. MAX Ombudsman Jeanine Janssen bemiddelt en probeert de zaak op te lossen.

