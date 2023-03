Vrijdag in 'Meldpunt' bij MAX: verslaafd aan slaap- en kalmeringspillen

Het afgelopen jaar gingen ze maar liefst 8,3 miljoen keer over de toonbank van de apotheek: slaap- en kalmeringsmiddelen, zoals oxazepam en temazapam: ook wel pammetjes of benzo's genoemd.

Huisartsen schrijven soms jaren achtereen herhaalrecepten voor, terwijl deze medicijnen verslavend zijn en bij langdurig gebruik schadelijk voor de gezondheid. Hoe komen gebruikers van deze middelen af? Dat is vrijdag te zien in 'Meldpunt'.

Jan Koops (78) gebruikt al vijftig jaar kalmeringstabletten. Hij is ermee begonnen toen hij nog een druk bestaan leidde, maar die periode is voorbij. Koops: 'Mijn huisarts zegt wel eens: stop ermee, maar dat wil ik niet. Ik ben afhankelijk.' Als meneer Koops belt met de receptenlijn van de huisarts, bestelt hij iedere keer weer probleemloos zijn doosjes lorazepam.

Hans Kloosterman (59) krijgt na relatieproblemen te maken met paniekaanvallen. Ook zijn huisarts schrijft hem lorazepam voor. Het middel is bedoeld voor kortdurend gebruik, maar meneer Kloosterman slikt het meer dan acht maanden. Hij heeft veel last van bijwerkingen en als hij met het gebruik wil stoppen, blijkt dat heel moeilijk te zijn. Uiteindelijk kickt hij zelf, met grote moeite, in zes weken van het middel af. Middels een steekproef ondervraagt 'Meldpunt' huisartsen over het voorschrijven van deze middelen.

Elles de Bruin praat door over dit onderwerp met Nikki Claassen, beleidsadviseur van Nederlands Huisartsen Genootschap en met Ruud Coolen van Brakel, directeur van Instituut Verantwoord Medicijngebruik.

En verder: hotel weigert man met geleidehond

Jacob Sijtsma (60) is zeer slechtziend en heeft daarom een hulphond; zijn negenjarige labrador Indy. Zijn plan om zijn vrouw te verrassen met een hotelovernachting loopt uit op een grote teleurstelling. Zij worden geweigerd omdat honden niet welkom zijn in het hotel. Mag een hotel een hulphond weigeren? MAX Ombudsman Jeanine Janssen licht in de studio toe wat de rechten zijn van consumenten met een beperking in relatie tot hun hulpmiddelen.

