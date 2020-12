Vrijdag 'Ik Vertrek' met Ronald en Janine naar Kreta

Na een zonovergoten vakantie op Kreta komen Ronald Jongema (50) en Janine Bosman (47) tot de conclusie dat ze niet blij zijn met het leven dat ze tot dan toe leiden.

Janine hopt van baan naar baan, maar zit nergens echt op haar plek. Ronald werkt ruim tien jaar als serviceadviseur voor een groot automerk en hij vindt het welletjes geweest. Ze zeggen hun baan op en vertrekken naar Frankrijk. In de Vogezen hebben ze een gedateerde chambres d’hôtes gekocht.

Na de overdracht gaan ze voortvarend te werk, want ze willen over zes maanden hun deuren openen. Al snel stuiten ze op allerlei gebreken: er zit houtrot in de vloeren, alle kozijnen zijn toe aan vervanging en de kelder staat blank. Het onverminderde enthousiasme maakt plaats voor de nodige frustratie.

De verbouwing wil maar niet vlotten en het zware werk eist zijn tol. Is hun oude leventje dan toch eigenlijk zo slecht nog niet?

'Ik Vertrek', vrijdag 11 december om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.