Vrijdag 'CRIMEDOCS: How to hire a hitman' op NPO 3

Huurmoordenaars op het dark web kunnen oplichters zijn, en wie zijn de opdrachtgevers? Uit gehackte berichten blijkt dat honderden mensen over de hele wereld online een moord hebben besteld.

Het zijn gewone mensen die vrienden, partners of collega’s dood willen. Journaliste Yinka Bokinni verdiept zich in deze aflevering in de zaken van Asmita uit Australië en Eric uit de Verenigde Staten. Beiden staan op een dodenlijst. Asmita heeft geen idee wie haar dood wenst, Eric denkt het wel te weten.

'CRIMEDOCS: How to hire a hitman', vrijdag 7 oktober om 21.10 uur bij AVROTROS op NPO 3.