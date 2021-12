VPRO herhaalt 'Rudy's Grote Kerstshow': de feel good familieserie voor de kerstvakantie

Tijdens deze kerstvakantie zullen wederom niet alle geplande uitjes door kunnen gaan. Gelukkig is er 'Rudy's Grote Kerstshow'. Deze familieserie won dit jaar de Kees Holierhoek Scenarioprijs voor het beste Nederlandstalige scenario.

'Familiedrama van deze kwaliteit, kun je prima bingen', volgens de jury. In de serie met o.a. Ruben van der Meer en Nadja Hüpscher wordt het populaire kindsterretje Rudy ontvoerd door de ouders van de ernstig zieke Sara, in de hoop met het losgeld haar behandeling te betalen.

Scenarioprijs

De Auteursbond reikte in november De Kees Holierhoek Scenarioprijs 2021, voor het beste Nederlandstalige scenario voor een tv-dramaserie, uit aan Luuk van Bemmelen en Martijn Hillenius, schrijvers van 'Rudy's Grote Kerstshow'.

Uit het juryrapport

In twintig korte, maar goedgevulde delen, wordt het verhaal verteld van een kindster die door zijn eigen familie wordt geëxploiteerd. Als hij wordt ontvoerd door een onhandig gezin dat dringend geld nodig heeft voor de operatie van de dochter des huizes, ontdekt hij een leven buiten de spotlights. Dit uitgangspunt levert een even komische als ontroerende als spannende serie op. Ambacht gaat daarbij hand in hand met inhoud. 'Rudy's Grote Kerstshow' is bovenal een serie waarvoor gezinnen zich lekker op de bank nestelen om er geen seconde van te missen.

'Rudy's Grote Kerstshow' is de nieuwste toevoeging aan de rijke traditie van kerstseries die de VPRO kent, met onder meer 'Vrolijke Kerst' en 'Alleen op de Wereld'.

Hoofdcast

Kylian de Pagter-Colin (Rudy Beckers)

Noëlle Simson (Sara Martens)

Ruben van der Meer (Jim Beckers – vader Rudy)

Nadja Hüpscher (Fay Beckers – moeder Rudy)

Ferdi Stofmeel (Rob Martens – vader Sara)

Jasmine Sendar (Jetty Martens – moeder Sara)

Michiel Romeyn (Bernd – rechercheur)

Abbey Hoes (Maya – rechercheur)

Creative director: Anna van der Heide (Brammetje Baas, Vrolijke Kerst)

Regie: Anna van der Heide en Nicole van Kilsdonk

Scenario: Luuk van Bemmelen en Martijn Hillenius

Producenten: VPRO en Pupkin (nu onder het nieuwe label Juliet)

'Rudy’s Grote Kerstshow' (herhaling), vanaf 27 december van maandag tot vrijdag om 17.00 uur, VPRO, NPO Zapp of nu al op NPO Start, NPO Plus en Zapp Youtube.