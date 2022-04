Vooruitblik op 'The Passion 2022' in 'Jacobine op 2' bij KRO-NCRV

'Alles komt goed?!' is het thema van 'The Passion 2022', dit jaar vanuit Doetinchem op 14 april. In 'Jacobine op 2' stelt Jacobine Geel deze vraag aan drie gasten die weten wat het betekent om hoop te houden in moeilijke tijden.

'Uiteindelijk komt het allemaal goed', antwoordt acteur Sabri Saad El Hamus vol overtuiging. De acteur is de eerste moslim met een rol in 'The Passion'. In deze 12e editie speelt hij de rol van de man die zijn handen in onschuld wast: Pontius Pilatus. Een fascinerend personage, dat meer erkenning verdient vanwege zijn menselijke trekken en de wil het 'goede' te doen, vindt Saad el Hamus. Hij roept bovendien moslims en christenen op om zich in elkaar te verdiepen: 'Laten we verbinding zoeken in al die verschillende religieuze verhalen.'

De Russische topvioliste Anastasia Kozlova vertelt Jacobine het verhaal van haar oma, die na de Russische revolutie in 1917 tot ‘vijand van de staat’ werd verklaard. Zij en haar familie werden hun leven lang vervolgd. Desondanks werd haar oma niet bitter, ze had er altijd vertrouwen in dat alles goed zou komen, vertelt Anastasia. 'Iedere dag begroette ze de zon, dankbaar dat hij weer was opgekomen.' Anastasia verzorgde haar oma in de laatste stadia van haar leven totdat ze op 103-jarige leeftijd stierf.

Tot slot spreekt Jacobine met het brein achter deze productie: producent Jacco Doornbos. Hij vertelt over de speciale aandacht die deze editie uitgaat naar jongeren tussen de 18 en 30 jaar. Als vader van drie jonge zoons zag hij van dichtbij hoe zij worstelden met eenzaamheid, somberte en angst. Met name zijn oudste zoon, Daan, had het zwaar en vertelt Jacobine over deze turbulente periode in zijn leven die hij tevergeefs probeerde te verdoven met drugs en alcohol. Het Paasverhaal voelt voor beiden nu meer dan ooit als een verhaal van hoop, licht en liefde.

Kim-Lian van der Meij, die Maria Magdalena speelt in 'The Passion', sluit de uitzending af met een speciaal lied.

