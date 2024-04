Voortvluchtige en explosies gezin Amsterdam in 'Opsporing Verzocht'

Sinds gisteren staat de 25-jarige Misha Wils op de Nationale Opsporingslijst, de lijst met de meest gezochte voortvluchtigen van ons land.

Wils wordt verdacht van het doodschieten van een 34-jarige man uit Utrecht, op 10 juli vorig jaar in Eindhoven. In 'Opsporing Verzocht' worden vanavond beelden van Wils getoond op die bewuste dag en geeft een woordvoerder van de politie de laatste stand van zaken rond de tips over Wils.

Gezin in Amsterdam wanhopig: 'We weten niet waarom dit bij ons gebeurt'

Op zowel 7 als 19 februari werden vuurwerkbommen achtergelaten bij de voordeur van een jong gezin aan de Westerduinenstraat in Amsterdam-Noord. Bij de ontploffing op 7 februari zat de bewoonster op 2 meter afstand van de explosie op haar laptop te werken; ze ontsnapte aan de dood. Het appartement van het stel raakte onbewoonbaar en nu worden de man en vrouw ook nog onterecht met grote argwaan bekeken door omwonenden. Vanavond vertellen ze over de impact van de explosies. De politie gaat uit van een vergissing. Er zijn bewakingsbeelden van de dader op 7 februari.

Man (19) beroofd na Snapchat-advertentie

In Hoorn zijn een 19- en een 18-jarige man mishandeld en met de dood bedreigd door een groep van 3 leeftijdsgenoten. De slachtoffers waren naar Hoorn gekomen omdat daar een goedkope scooter via Snapchat werd aangeboden, dat was een valstrik. De politie vermoedt dat de daders uit de buurt komen en geeft vanavond meer informatie over de drie verdachten.

Verder onder andere bewakingsbeelden van een drugsafvaldumping in Arnhem, een groep

inbrekers en een gewelddadige straatrover.

'Opsporing Verzocht', dinsdag 16 april om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 2.