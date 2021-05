Voormalig minister en informateur Henk Kamp in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman. 'WNL Op Zondag' is er iedere zondagmorgen, live vanuit het Vondelpark in Amsterdam. Deze week is ex-minister en informateur Henk Kamp te gast.

Voormalig minister en informateur Henk Kamp is te gast bij Rick Nieman. De VVD-prominent kijkt vooruit naar het vervolg van de moeizame formatie. Hoe gaat het verder met de vorming van een nieuw kabinet.

Oud PvdA-voorzitter Hans Spekman is te gast bij Rick Nieman. Met een heldere blik op de komende formatie, de rol van de linkse partijen en de nieuwe politieke bestuursstijl.

President-directeur Marjan van Loon van Shell Nederland is te gast in 'WNL Op Zondag'. De oliemaatschappij zet in op schonere energie, bijvoorbeeld met investeringen in waterstof en innovaties op het gebied van duurzame energie.

Schrijver en columnist Leon de Winter is te gast bij Rick Nieman. Over het conflict tussen Israël en de Palestijnen. Wat zijn de achterliggende belangen achter de escalatie van geweld. En wat is de rol van Iran.

Historica Daniela Hooghiemstra is te gast in 'WNL Op Zondag'. Komende maandag viert koningin Máxima haar vijftigste verjaardag. De historica kijkt terug op de vrouwen die een belangrijke rol hebben gespeeld in de Oranje-dynastie.

'WNL Op Zondag', zondag 16 mei om 10.00 uur op NPO 1.