Voormalig 'Flippo-miljonair' in 'Ik Durf het Bijna Niet te Vragen'

Het is zeker je eigen schuld dat je arm bent? Heb je wél een hele grote televisie? Moet je niet gewoon wat harder werken? In Nederland hoeft toch niemand arm te zijn?

Mensen die leven op of onder de armoedegrens geven antwoord op vragen en vooroordelen van kijkers. De voormalige 'Flippo-miljonair' Hans vertelt hoe het is om eerst stinkend rijk te zijn en nu gedwongen te moeten leven van een bijstandsuitkering.

Zsasy heeft in het verleden heel veel schulden gemaakt omdat ze een koopverslaving had en zit in de schuldsanering. Zij vindt arm zijn een kans om van haar fouten te leren.

Tamara en Alex hebben geen dak boven hun hoofd. Zij zijn door een samenloop van omstandigheden op straat beland en dat terwijl Tamara in verwachting is.

'Ik Durf het Bijna Niet te Vragen', dinsdag 8 september om 21.50 uur bij BNNVARA op NPO 3.