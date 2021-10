'Voor de Grap': cabaret voor kinderen, met o.a. Katinka Polderman, Rayen Panday en Annick Boer

Foto: © NTR 2021

In 'Voor de Grap' gaan cabaretiers op zoek naar grappige, ontroerende, meeslepende en vaak absurde verhalen van kinderen. GeÔnspireerd door deze anekdotes, maken ze een korte voorstelling en gaan we zien of die om te lachen is.