'Volle Zalen' portretteert Sanne Hans, Paul Haenen, Nasrdin Dchar, Hadewych Minis, Hans Croiset en Barrie Stevens

De theaterzalen bleven leger dan gehoopt en de festivalzomer ging wederom niet door. Het zorgde voor onzekerheid en teleurstelling bij makers en artiesten, maar beetje bij beetje is het weer tijd voor dromen en hernieuwde plannen.

Presentator Cornald Maas schetst in de tv-reeks 'Volle Zalen' een persoonlijk portret van - in volgorde van uitzending - singer-songwriter Sanne Hans, programmamaker en cabaretier Paul Haenen, acteur en theatermaker Nasrdin Dchar, actrice en zangeres Hadewych Minis, acteur en regisseur Hans Croiset, en danser en choreograaf Barrie Stevens. Zes podium persoonlijkheden die de afgelopen anderhalf jaar op verschillende manieren hebben beleefd, maar elkaar vinden in de passie voor het vak en de zin om weer te kunnen optreden.

Sanne Hans

Sanne Hans had al ver voor de pandemie besloten haar agenda minder vol te plannen. Naast het drukke artiestenbestaan brengt ze tegenwoordig samen met haar vriend een deel van het jaar door op Bonaire. 'Volle Zalen' reist voor deze aflevering af naar Sanne's geboortedorp Dedemsvaart, waar ze praat over haar jeugd, opvoeding en Overijsselse afkomst. Tijdens een bezoek aan haar voormalige school vertelt ze over het moment dat haar leven ‘ontplofte’ na een eerste tv-optreden en wat dat met haar deed. Op haar zeilboot praat ze met liefde over haar overleden stiefvader Gerben, aan wie ze dacht toen ze in Beste Zangers het immens populaire nummer Door de Wind van Stef Bos ten gehore bracht, een moment dat enorme impact op haar had. 'Volle Zalen' is er ook bij als ze voor het eerst met haar band weer voor publiek mag rocken!

Paul Haenen

De inmiddels 75-jarige alleskunner Paul Haenen, alias Dominee Gremdaat en Margreet Dolman, steekt de kijker in coronatijd een hart onder de riem met ‘troost-tv’; eerst bij de NPO en inmiddels op zijn eigen YouTube-kanaal. Daaruit blijkt dat hij zich niet langer hoeft te ‘verschuilen’ achter Gremdaat of Dolman om zijn mening te laten horen over actuele zaken. 'Volle Zalen' reist af naar zijn huis in Frankrijk voor een uitgebreide ontmoeting. Duidelijk wordt hoe Haenen als mens en artiest in het leven staat: 'Bepaal zelf, wees eigenwijs en trek je zo weinig mogelijk aan van anderen.' Paul Haenen toert momenteel met Haenen brengt vreugde langs de theaters.

Nasrdin Dchar

Nasrdin Dchar was wel eens somber de afgelopen anderhalf jaar zo zonder het theater, zo onthult hij aan Cornald Maas. Maar in zijn ouderlijk dorp Steenbergen ziet hij vol enthousiasme uit naar de trilogie die hij gaat spelen, een compilatie van zijn eerdere drie zeer persoonlijke voorstellingen, over zijn vader, moeder en echtgenote. Dchar neemt Maas mee naar zijn oude voetbalclub en zijn voormalige middelbare school, waar zijn liefde voor het theater ontstond. Ook spreekt Maas met zijn ouders over de keuze van hun zoon voor het theatervak en zijn drive zich uit te willen spreken bij actuele kwesties.

Hadewych Minis

Hadewych Minis heeft inmiddels als actrice - film en theater - en zangeres een omvangrijk oeuvre op haar naam. De geboren Limburgse is een ‘duizendpoot’ en gaat zelden iets uit de weg. Daarom zei ze, zelf moeder, ook ‘ja’ tegen de solorol in de voorstelling Girls & Boys, over het gruwelijke thema kindermoord. 'Volle Zalen' volgt Minis onder andere in Tegelen, waar ze samen met haar moeder de jaarlijkse Passiespelen bezoekt; de actrice is van jongs af aan gefascineerd door religieuze beelden. Voor Minis is door corona veel werk weggevallen, maar het bleek ook een zegen. Pendelend tussen Amsterdam en een ‘boshuisje’ op de Veluwe geniet ze van het gezinsleven en van een nieuwe liefde: de natuur.

Hans Croiset

Acteur Hans Croiset blikt terug op zijn leven en carrière. Zo neemt hij presentator Cornald Maas mee voor een wandeling over de Ginkelse hei, waar hij als kind tijdens de oorlog parachutisten zag landen. Veel later zou Croiset een bescheiden rol krijgen in de oorlogsfilm A Bridge Too Far, over de Slag om Arnhem. Thuis spreekt de acteur openhartig met Maas over zijn ingewikkelde familierelaties, met name zijn moeizame relatie met zijn ook acterende vader Max. Over zijn drive nog steeds op de planken te willen staan zegt hij: 'Theater is bij uitstek een uitingsvorm om iets teweeg te brengen bij het publiek, daar gaat het mij in de eerste plaats om.' Onder regie van zijn echtgenote Agaath Witteman en met zoon Julien als tegenspeler staat Croiset dit najaar op de planken met de voorstelling Beneden de Rivieren, over een conflictueuze vader/zoon relatie. De camera van 'Volle Zalen' is erbij als ze gezamenlijk repeteren in huize Croiset.

Barrie Stevens

Barrie Stevens werkt al meer dan een halve eeuw in Nederland als choreograaf, danser, zanger, acteur en nog veel meer. Hij heeft ons land lief, maar voelt zich tegelijkertijd nog altijd ‘every inch an Englishman’. In 'Volle Zalen' keert hij terug naar zijn geboortestad Londen waar hij vertelt over zijn jeugd en als jongetje droomde van de schijnwerpers.

In Nederland bezoekt Stevens het graf van zijn voormalig partner Leen Jongewaard en vertelt hij over de invloed die de oudere Jongewaard op hem had. Barrie Stevens staat nu, na al die jaren, voor het eerst solo op het podium met de voorstelling I'm an Artist, ‘een muzikale roadtrip door mijn leven en werk’. Een hoogtepunt in de glansrijke carriere van het Londense jongetje dat droomde van de spotlights.

'Volle Zalen', vanaf 19 oktober om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 2, met een onderbreking op 2 en 23 november.