Vijf jongeren reizen af naar Rome voor tweede seizoen 'Au Pairs'

Driftige peuters, stinkende poepluiers en spanningen in een gastgezin. En dat alles in Rome, 'de Eeuwige Stad'. In het tweede seizoen van het BNNVARA-programma 'Au Pairs' gaan Kendra (20), Joshua (20), Nikki (20), Chaundae (21) en Julia (21) drie maanden aan de slag als au pair bij Italiaanse gastgezinnen.

Eenmaal aangekomen, krijgen ze het flink voor hun kiezen: karakters die botsen met die van hun gastouders, onuitstaanbare oppaskinderen en heimwee breken sommigen van de au pairs al snel op. En hoe gaan ze zich in hemelsnaam redden in het Italiaans? Lukt het ze een band op te bouwen met hun gastgezin? En kunnen ze hun oppaskinderen uiteindelijk onder de duim houden? Eén ding is zeker: deze ervaring zal hun leven voor altijd veranderen.

Het is voor het eerst dat de jongeren in hun eentje zo lang van huis zijn. En dat terwijl ze in een cruciale levensfase zitten op weg naar volwassenheid. Ze komen in aanraking met een andere cultuur, taal en sociale achtergronden. Deze nieuwe omgeving verbreedt hun horizon, maar zorgt soms ook voor lastige situaties. Gelukkig hebben ze elkaar: ze delen tips met elkaar en ontsnappen af en toe aan de hectiek van hun gastgezin door samen op pad te gaan. Want werken als au pair in Rome klinkt als een droombaan, maar gaat zeker niet altijd over rozen…

In de eerste aflevering vertrekken Joshua, Nikki en Kendra naar Rome. Joshua eet veganistisch en is huiverig voor de reactie van zijn gastgezin. De Italiaanse keuken is namelijk niet echt 'vegan vriendelijk'. Voor Nikki en haar vriend valt het afscheid nemen zwaar. Houdt hun relatie stand nu ze drie maanden van huis is? En voor Kendra wordt de ontmoeting met haar gastgezin uitgesteld door een noodlottig ongeluk.

'Au Pairs' is een coproductie van BNNVARA en SkyHighTV.

Het nieuwe seizoen van 'Au Pairs' is vanaf 29 juni iedere dinsdag om 20.25 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3.