Vier Valentijnsdag met Tom Cruise op Paramount Network

Droom je van een knappe superheld, of heb je juist een hekel aan al het zoetsappige gedoe rond Valentijnsdag? In beide gevallen heb je geluk! Paramount Network kondigt met veel plezier de Tom Cruise Movie Week aan: vanaf vandaag tot en met 18 februari, elke avond vanaf 20.00 uur.

Het hoogtepunt? De langverwachte tv-première van 'Mission: Impossible - Dead Reckoning' op Valentijnsdag.

Op Valentijnsdag hoeft het niet altijd om de liefde te draaien. Daarom staat deze Valentijnsweek in het teken van de iconische carrière van Hollywoods veelzijdige acteur Tom Cruise. Actiefilm liefhebbers en fans van Tom Cruise kunnen genieten van een gevarieerde selectie klassiekers en thrillers boordevol actie. Als extra traktatie is er op zaterdag 15 februari vanaf 14.50 een speciale marathon van vier films.

Filmschema:

Maandag 10 februari: Minority Report (2002)

Dinsdag 11 februari: Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

Woensdag 12 februari: Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)

Donderdag 13 februari: Mission: Impossible - Fallout (2018)

Valentijnsdag 14 februari: tv-première van Mission: Impossible - Dead Reckoning (2023), gevolgd door herhaling van Minority Report (2002)

Zaterdag 15 februari:

14.50: herhaling van Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)

17.25: herhaling van Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)

20.00: Collateral (2004)

22.30: Days of Thunder (1990)

Zondag 16 februari:

20.00: War of the Worlds (2005)

22.10: Vanilla Sky (2001)

Maandag 17 februari:

20.00: herhaling van Mission: Impossible - Fallout (2018)

Dinsdag 18 februari:

20.00: herhaling van Mission: Impossible - Dead Reckoning (2023)

Mission: Impossible - Dead Reckoning

'Mission: Impossible - Dead Reckoning' (2023) is het zevende deel in de legendarische Mission: Impossible-reeks. Onder regie van Christopher McQuarrie volgen we Ethan Hunt (Tom Cruise) en zijn IMF-team terwijl ze de strijd aangaan met een losgeslagen, geavanceerd AI-systeem genaamd ‘The Entity’. Dit spannende nieuwe hoofdstuk zet de traditie voort van de reeks, die sinds de eerste film in 1996 het publiek weet te boeien met verfijnde spionage, adembenemende stunts en meesterlijk uitgewerkte verhaallijnen.

De film won prestigieuze onderscheidingen, waaronder de Saturn Award voor Beste Actie/Avonturenfilm en de Satellite Award voor Beste Visuele Effecten. Bovendien werd hij genomineerd voor twee Academy Awards: Beste Geluid en Beste Visuele Effecten.

Veel plezier met de Tom Cruise Movie Week op Paramount Network en happy Valentijnsdag.