Vier Halloween op je favoriete zenders

31 oktober is het Halloween, de meest griezelige dag van het jaar! Overal ter wereld staat deze dag in het teken van enge kostuums en angstaanjagende verhalen.

De perfecte dag om heerlijk veilig weg te kruipen op de bank en te genieten van een griezelige Halloween-programmering op STAR Channel, National Geographic, 24 Kitchen en Disney XD.

National Geographic

'The Truth Behind Zombies'

De waarheid achter Zombies ontcijfert de waarheden en de fictie rond het karakter van de Zombie. De oorsprong van de Zombies wordt onderzocht en er wordt gekeken naar de gevaren die zouden ontstaan als er in de echte wereld een zombie-apocalyps zou uitbreken.

Kijk 'The Truth Behind Zombies' op dinsdag 31 oktober om 21.25 uur op National Geographic.

Ontdek de mysteries van Halloween met National Geographic: Kijk na 'The Truth Behind Zombies' naar 'Mystery of The Himalayan Mummies' en 'Egypt Underworld'.

24Kitchen

'Altijd Feest! Halloween'

Deze speciale aflevering van 'Altijd Feest!' viert Rudolph Halloween in de bakkerij. Samen met kinderboekenschrijver Paul van Loon - bekend van onder andere 'De Griezelbus' en 'Dolfje Weerwolfje' - worden er overheerlijke skelet-koekjes en een hartige Halloweentaart gebakken. Oftewel de ideale versnaperingen voor een avondje Halloween series bingen.

Kijk de speciale 'Halloween' aflevering van 'Altijd Feest!' met Paul van Loon op 31 oktober om 10.30 uur en 15.00 uur op 24Kitchen.

Disney XD

'Griezel Marathon'

Kids kunnen hun hart ophalen tijdens Halloween want, op Disney XD is er een speciale 'Griezel Marathon' te zien met de spannendste afleveringen van: 'Groen in de Grote Stad', 'Kick Buttowski', 'Gravity Falls', 'Phineas and Ferb' en 'DuckTales'.

Kijk de 'Griezel Marathon' op 31 oktober vanaf 13.00 uur op Disney XD.

STAR Channel

'FROM'

Voor deze angstaanjagende horror serie moet je nog even geduld hebben, want 6 november starten we met de nieuwe horrorserie 'FROM' op STAR Channel (voorheen FOX).

In 'FROM' worstelt het echtpaar Jim (Eion Baley) en Tabitha Matthews (Catalina Sandino Moreno) met de nasleep van een persoonlijke tragedie. Samen met hun twee kinderen stranden ze tijdens een roadtrip met hun caravan in een spookachtig stadje, na de Sherrif Boyd (Harrold Perrineau) om hulp en richting te hebben gevraagd blijken ze rondjes te rijden en telkens op dezelfde plek uit te komen. Het mysterieuze stadje laat eenieder die het betreed namelijk niet meer gaan. Terwijl de onvrijwillige bewoners hun uiterste best doen om een gevoel van normaliteit te behouden en een uitweg zoeken, moeten ze ook de bedreigingen van het omringende bos zien te overleven - inclusief de angstaanjagende wezens die tevoorschijn komen als de zon ondergaat.

Vanaf 6 november, elke maandag een dubbele aflevering vanaf 21.00 uur op STAR Channel.