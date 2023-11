Vier de feestdagen met Jamie Oliver op 24Kitchen

De feestdagen staan in het teken van genieten, zowel in de keuken als daar buiten. Ook dit jaar staat 24Kitchen te popelen om iedereen te inspireren met verrukkelijke recepten voor een feestelijke decembermaand.

Chefs uit binnen- en buitenland gaan jou helpen gerechten te maken waar iedereen blij van wordt. Dit jaar staat december in het teken van speciale feestelijke afleveringen met niemand minder dan Jamie Oliver. De hele maand kun je bij de zender terecht voor deze all-time favorite TV-chef, met een aantal highlights hieronder uitgelicht.

JAMIE'S CHRISTMAS SHORTCUTS

'Jamie's Christmas Shortcuts' geeft ons heerlijke, snelle en gemakkelijke recepten die geen aanslag zijn op je feestbudget. In twee afleveringen (The Big Day en Betwixmas) deelt Jamie heerlijke ideeën en manieren om gerechten te creëren die vol van smaak zijn en tegelijkertijd stress en tijd besparen. Van een feilloze gebraden kalkoen en een adembenemend vegetarisch pronkstuk tot het transformeren van restjes, Jamie heeft alle recepten en tips om je te helpen genieten van deze magische tijd van het jaar. In deze nieuwe afleveringen zien we zijn hele familie verschijnen en krijg je echt een kijkje aan de kerstafel van Jamie Oliver!

Kijk 'Jamie's Christmas Shortcuts' op donderdag 21 december vanaf 19.00 uur.

JAMIE'S EASY CHRISTMAS COUNTDOWN

Jamie Oliver is de man met het masterplan voor een stressvrij feestmaal. Ter voorbereiding op de feestdagen beginnen we al vroeg, zodat alles perfect verloopt en er meer tijd overblijft om met jouw dierbaren door te brengen. Jamie laat ons zien hoe we de aanloop naar Kerst in goede banen kunnen leiden, met zoveel mogelijk gerechten en lekkernijen die al van tevoren zijn bereid. 'Jamie's Easy Christmas Countdown' biedt tips & tricks en is daarmee jouw geheime wapen voor geweldige en zorgeloze feestdagen!

Kijk 'Jamie's Easy Christmas Countdown' op donderdag 21 december om 21.00 uur.

JAMIE COOKS CHRISTMAS

Een classic Jamie Oliver kerstserie uit de oude doos! In deze afleveringen is Jamie vastbesloten om er een onvergetelijke kerst van te maken. Zijn huis hangt vol versiering en hij neemt ons mee in de making-off van de meest fantastische all-time favourite recepten. Daarnaast geeft hij ideeën om leftovers te gebruiken, foodie-cadeautjes te maken en geeft hij tips hoe je thuis een magische kerstsfeer creëert. Jamie is eigenlijk altijd een goed idee en ook zijn oudere (kerst)specials vervelen nooit!

Kijk 'Jamie Cooks Christmas' op 22 december vanaf 19.00 uur op 24Kitchen.

JAMIE AND JIMMY'S FESTIVE FEAST

In 'Jamie and Jimmy's Festive Feast' nemen Jamie Oliver en Jimmy Doherty ons mee richting het einde van het jaar. In deze editie hebben ze maar liefst twee VIP gasten om hen daarbij te assisteren; Sam Smith en Joe Wicks trekken alles uit de kast voor een overheerlijk nieuwjaarsdiner.

Jamie neemt Sam Smith via Schotland mee naar Mexico en gaat op zoek naar Sam's favoriete eten ter herinnering aan het eiland Eriskay. Samen maken ze heerlijke haggis-taco's compleet met zelfgemaakte maïstortilla's, augurk met rode ui, salsa en avocado - de ideale traktatie voor Hogmanay. Jimmy brengt in zijn versie van een nieuwjaarsdiner de pub naar ons huis. Dit doet hij door een sprankelende mojito te mixen met bruisende champagne en daarbij zijn eigen versie van de pubklassieker, scampi met friet, te serveren. Deze gerechten zijn de beste voornemens om het nieuwe jaar mee in te gaan!

Kijk 'Jamie and Jimmy's Festive Feast' op donderdag 28 december om 20.00 uur op 24Kitchen.