Vier de feestdagen met 24Kitchen

De term 'feestdagen' roept bij iedereen iets anders op. Sommige mensen denken aan familie, andere aan sneeuw, muziek, warmte of een combinatie hiervan.

Wat echter universeel lijkt, is dat het feestgevoel onlosmakelijk verbonden is met lekker eten. Maar hoe zorg je ervoor dat er een heerlijk gerecht op tafel staat? En hoe bereid je dit voor? 24Kitchen helpt jou om deze feestdagen ontspannen door te komen zodat jij optimaal kunt genieten van vrienden en familie.

Met de hulp van o.a. Miljuschka, Jamie en Jet zullen jouw feestdagen smaakvoller, makkelijker en gezelliger zijn dan ooit. Laat je inspireren door de meest heerlijke recepten, vrolijke sfeer en handige tips om van jouw feesttafel een culinair hoogtepunt te maken. Of je nu een ervaren kok bent of nog wat hulp kunt gebruiken, 24Kitchen staat voor je klaar om van jouw feestdagen een onvergetelijke smaaksensatie te maken.

LEKKER FEESTELIJK!

Door alle hectiek in de decembermaand kan het samenstellen van een kerstdiner voor spanning zorgen. Gelukkig biedt Jet van Nieuwkerk hulp met haar snelle en lekkere gerechten speciaal voor de feestdagen. Van een verrukkelijke Coq au Vin of een kip faijita als hoofdgerecht, tot magische banoffee pavlova’s of broodpudding van feeststol als dessert. Heerlijke gerechten die net even wat specialer zijn, maar wel lekker snel en makkelijk op de feesttafel staan.

'Lekker Feestelijk!' Is vanaf maandag 16 december een week lang elke werkdag om 17.00 uur te zien op 24Kitchen.

MILJUSCHKA MASTERCLASS KERST EDITIE

Met de feestdagen duiken we massaal de keuken in om een heerlijk feestmaal op tafel te kunnen zetten. Maar welk gerecht ga je maken, hoeveel voorbereiding heb je nodig? Natuurlijk wil je dat de tafel ook nog een beetje leuk versierd is. Geen zorgen, want in deze feestelijke masterclass helpt Miljuschka je om een overheerlijk menu samen te stellen, zodat je indruk maakt op je gasten. Ze maakt het ultieme boodschappenplan voor je, zodat je precies weet wat je in huis moet halen, én geeft handige tips om je tafel stijlvol te versieren. Zo zorg je voor een feestelijke sfeer en een diner om nooit te vergeten!

'Miljuschka Masterclass' Is vanaf 2 december, elke werkdag om 17.30 uur te zien op 24Kitchen.

JAMIES SEASONS CHRISTMAS

Tijdens de feestdagen kan onze Jamie Oliver natuurlijk niet ontbreken, in deze serie kookt hij volgens de vier seizoenen. Jamie toont hoe je smaakvolle gerechten bereidt met uitsluitend ingrediënten die de lente, zomer, herfst en winter ons bieden.

Net als voorgaande jaren organiseert Jamie ook dit winterseizoen een kerstfeest voor zijn familie en vrienden. In twee afleveringen deelt hij de lekkerste recepten voor de feestdagen. Uiteraard gaat dit gepaard met tips voor een uitmuntende mise-en-place om te voorkomen dat je met stress in de keuken staat.

'Jamie Oliver Seasons: Winter', vanaf 19 december elke donderdag om 19.00 uur te zien op 24Kitchen.