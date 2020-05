Videoland-documentaire 'Born to be an Influencer' volgt het leven van kids influencers

Tegenwoordig is bijna elk kind online vindbaar, maar wat als het Instagram account of YouTube kanaal een succes wordt en hier geld mee te verdienen is? Blijft het bij een onschuldige hobby of wordt het stiekem werk? En wat doet het met de privacy van een kind?

In de Videoland Original documentaire ‘Born to be an Influencer’ werpen makers Diana Hommes en Janne Schmidt een kritische blik op het onderwerp en worden vooroordelen op scherp gezet. ‘Born to be an Influencer’ is vanaf 15 mei exclusief te zien bij Videoland.



In deze documentaire volgt de kijker het leven van drie kids influencers: Quenisha en moeder Sunisa, Senna Bellod en Lizet Greve. Ze laten in een intiem inkijkje zien wat er allemaal komt kijken bij een Instagram post, het meewerken aan een groot event of een samenwerking met een merk. Ook komen media-opvoedkundige Justine Pardoen, ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en social-media jurist Charlotte Meindersma aan het woord met hun kijk op het onderwerp.



De Kids Influencers





Quenisha & moeder Sunisa Quenisha is 3 jaar oud en heeft 365K volgers op Instagram. Sunisa plaatst dagelijks foto’s op het Instagram account van haar ‘fashionista’ dochter Quenisha. Hiermee is Quenisha de grootste peuter influencer van Nederland.

Senna Bellod Senna is 12 jaar oud en heeft 239K volgers op instagram en 163K subscribers op YouTube. Ze maakt elke week video’s voor haar YouTube kanaal, waarbij haar familie (moeder, zus en broer) haar ondersteunt in de productie. Senna is aangesloten bij het management van Cinemates (Kalvijn).

Lizet Greve Lizet is mom-influencer en heeft 27K volgers op Instagram. Ze plaatst content op haar account over styling en het moederschap, om andere moeders te inspireren. Daarnaast maakt ze vlogs om haar YouTube kanaal te laten groeien. Haar twee kinderen Zoë en Vic, zijn dagelijks op haar Instagram te zien.



‘Born to be an Influencer’ is vanaf 15 mei exclusief te zien bij Videoland.