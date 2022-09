Vervolg van actie #ikredhetnietmeer in 'Kassa'

'Kassa' gaat verder met de actie #ikredhetnietmeer. Met deze week aandacht voor de gestegen boodschappenprijzen. Welke producten stijgen het meest in prijs?

In welke supermarkt ben je het goedkoopst uit? Verder proberen we de vraag te beantwoorden: wie verdient het meest aan deze prijsstijgingen in de supermarkt? Maandag in 'Kassa'.

'Kassa', maandag 12 september om 20.35 uur bij BNNVARA op NPO 1.