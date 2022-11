Veel plannen woensdag in 'Oogappels'

Max' knie is genezen en hij mag weer gaan voetballen, maar tot Dina's en Tims verbazing lijkt hij niet zo blij met dit nieuws.

Maarten ligt na zijn hartaanval in een zorghotel, waar Merel hem dagelijks bezoekt en zich onmogelijk gedraagt. Lieke ergert zich wild aan haar nieuwe huisgenoten die niks opruimen en Sammie en Chris maken plannen om naar Australië te gaan. Dina brandt door op school, Marcel probeert uit te vinden wat er met zijn vader aan de hand is en Max is verliefd. Erik en Lodewijk gaan een aanleunwoning bekijken.

'Oogappels', woensdag 2 november om 20.30 uur op NPO 1.