Veel nieuwe series en films deze feestmaand op NPO Start Plus

NPO Start Plus is deze feestelijke decembermaand een bijzonder goede reden om het (vakantie-)huis niet te verlaten.

Het on demand-streamingplatform van de Publieke Omroep biedt abonnees een goed gevuld 'kerstpakket' vol series en films van eigen bodem, nieuw kwaliteitsdrama uit het buitenland en complete seizoenen van de nieuwste programma’s, om zo de laatste weken van het jaar en het begin van 2020 al bingend door te brengen.

Finaleseizoen 'Smeris'

Vanaf 20 december pakt NPO Start Plus uit met het volledige laatste seizoen van 'Smeris', dat vanaf 19 januari 2020 op NPO 3 wordt uitgezonden. Ook wordt op die dag de nieuwe Nederlandse familieserie 'Vampieren' in de nacht gelanceerd op het on demand-platform. Verder kunnen abonnees het hele seizoen van de nieuwe hitserie 'Keizersvrouwen' bekijken en zijn van de lopende series 'Harkum' en 'Dit zijn wij' de nieuwste afleveringen vooruit te kijken. Uniek is dat voor het eerst alle zes de nieuwe Nederlandse Telefilms on demand in premiére gaan. Dit jaar is ‘misdaad’ het overkoepelende thema van de films.

Maar er zitten deze maand nog veel meer mooie nieuwe series in het kerstpakket van NPO Start Plus, zoals het langverwachte vijfde seizoen van 'Poldark'. Ook nieuw zijn 'A Wedding A Funeral A Christening', 'Shetland' (seizoen 5), 'Midsomer Murders' (seizoen 21), 'Borgen' (seizoen 2), 'The Hunting', 'The Accident' en 'Years & Years'.

Uiteraard zijn via NPO Start Plus niet alleen series en films te zien. Het volledige aanbod van de Publieke Omroep is er te vinden. De Plus staat voor net dat beetje meer. Zo gaan we naast het nieuwe seizoen van 'Heel Holland Bakt' ook Brits bakken met alle afleveringen van het nieuwste seizoen van 'The Great British Bake Off'. En kunnen fans van 'Wie is de Mol?' zich nu alvast laven aan de Belgische reeks van eerder dit jaar: alle afleveringen staan nu op NPO Start Plus, in aanloop naar de start in januari van een nieuw seizoen van de Nederlandse editie.

Na de eerste uitzendingen van 'Een Huis Vol' en 'De kracht van kringloop' zijn deze docu-reeksen in hun geheel te bingen op NPO Start Plus. Een andere bijzondere documentaire die deze feestmaand al is te zien, is de muziekdocumentaire 'Bros: After The Screaming Stops', over de opkomst, ondergang en herrijzenis van het populaire jaren 80-duo Bros.

NPO Start Plus is de extra on demandservice van de Publieke Omroep naast het gratis online platform NPO Start. Voor 2,95 per maand krijgen abonnees toegang tot volledige series, zonder reclame en in betere beeldkwaliteit. Ga naar NPOStart.nl/plus voor een abonnement. NPO Start Plus is ook onderdeel van NLziet.

Uitgelicht

'Midsomer Murders', S21

In 'Midsomer Murders' vinden weer de nodige verdachte sterfgevallen plaats. Rechercheurs Barnaby en Winter doen hun best om de ware toedracht te achterhalen, daarbij geholpen door een ervaren politieteam.

Vanaf 4 december op NPO Start Plus

'Borgen', S2

Politiek drama over het leven in de wandelgangen van Cristiansborg, kortweg 'Borgen'. Hét machtscentrum van Denemarken.

Vanaf 6 december op NPO Start Plus

'Shetland', S5

Britse detectiveserie. Een reeks van verhalen over rechercheur Jimmy Perez die zich afspeelt op de Shetlandeilanden. Als een afgezaagde hand aanspoelt op het strand, raken inspecteur Jimmy Perez en brigadier Tosh verstrikt in een netwerk van nietsontziende criminelen die zich bezighouden met mensensmokkel.

Vanaf 13 december op NPO Start Plus

'Poldark', S5

Kostuumdrama dat zich afspeelt in Cornwall. Na de tragische dood van Elizabeth kiezen Ross en Demelza voor een eenvoudig bestaan. Als een goede vriend in de problemen zit, gaat Ross naar Londen. Demelza staat er dan alleen voor in Nampara. Ook seizoen 1 tot en met 4 zie je op NPO Start Plus.

Vanaf 14 december op NPO Start Plus

'A Wedding, a Funeral, a Christening'

Twee zeer verschillende families komen samen voor een bruiloft, waar een gebeurtenis plaatsvindt die grote gevolgen zal blijken te hebben. In het daaropvolgende jaar worden levens voorgoed veranderd.

Vanaf 15 december op NPO Start Plus

'The Hunting'

In de multiculturele Australische samenleving levert het rondsturen van seksueel expliciete filmpjes op een middelbare school problemen op voor de leerlingen, hun ouders en een paar van hun docenten.

Vanaf 23 december op NPO Start Plus

'The Accident'

Het verhaal speelt zich af in een dorpje in Wales. De komst van een nieuw bouwproject geeft de gemeenschap een nieuwe impuls. Als op de bouwplaats een explosie plaatsvindt met dodelijke slachtoffers, is de hele gemeenschap aangeslagen. De nasleep fungeert als een splijtzwam en zet de onderlinge verhoudingen binnen de gemeenschap op scherp.

Vanaf 27 december op NPO Start Plus

'Years & Years'

De familie Lyon uit Manchester is een heel gewone Britse familie. De belevenissen van vier broers en zussen, hun nakomelingen en grootmoeder Muriel beperken zich echter niet tot het heden. Zo wordt Donald Trump herkozen en zijn de naweeën van de Brexit nog duidelijk voelbaar in een Britse samenleving die tot het jaar 2034 wordt belicht.

Vanaf 1 januari op NPO Start Plus