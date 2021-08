Veel excursies en verplaatsingen in 'We Zijn Er Bijna!'

Deze week een aflevering met veel excursies en verplaatsingen. De groep bezoekt het Space Expo Museum in Noordwijk, waar de reizigers een spontane ontmoeting hebben met de weduwe van astronaut Wubbo Ockels.

Nog dezelfde dag reist het gezelschap door naar Edam, naar een camping aan het IJsselmeer. De groep gaat een dag varen met de Bounty, een tweemast zeilschip. Het ziet er eerst naar uit dat van zeilen niets terechtkomt: het is drukkend warm en er staat geen zuchtje wind, maar als de wind even later toch komt opzetten beleeft de groep een ware zeilsensatie.

Van Edam trekken we verder naar Kootwijk op de Veluwe. Het reisleidersduo Jan en Lotty woont op een steenworp afstand van Kootwijk en in het dagelijks leven zijn zij gidsen van Staatsbosbeheer bij Radio Kootwijk. Zij geven hun groep een exclusieve rondleiding bij het voormalige zendstation. Bij Nel en Ben, de oudste deelnemers, komen herinneringen naar boven. Zij emigreerden op jonge leeftijd naar Australië, waar ze in 'the middle of nowhere' werkten op een boerderij en alleen via radioverbinding contact met Nederland hadden.

Op MAX Vandaag gaat 'We zijn er Bijna!' verder met aanvullende video's over de uitjes en bestemmingen uit de uitzending. Op 24 augustus neemt René de Graaff van Staatsbosbeheer de kijker mee voor een extra rondleiding door Radio Kootwijk. En Cockie Schilperoort, schipper en eigenaar van een origineel charterschip van de Bruine Vloot, vertelt over het belang van deze vloot. Conservator van Paleis Het Loo, Paul Rem, gaf al eerder een extra koninklijke rondleiding door Leiden. En benieuwd naar de reisleiders Jan en Lotty? Ze stellen zich graag aan je voor.

'We zijn er Bijna!' (zes afleveringen), dinsdag 24 augustus om 20.30 uur op NPO 1.