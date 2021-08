Veel aandacht voor Duitse verkiezingen in 'Nieuwsuur'

'Nieuwsuur' zet de schijnwerpers de komende weken op Duitsland, in de aanloop naar de Bondsdagverkiezingen van 26 september. De dagelijkse actualiteitenrubriek maakt portretten van de drie belangrijkste kandidaten, heeft een reisserie door het land en komt bovendien 's avonds op verkiezingsdag rechtstreeks uit Berlijn, waar Jeroen Wollaars een speciale 'Nieuwsuur' presenteert.

De Duitse verkiezingen zijn, na zestien jaar bondskanselier Merkel, belangrijk voor de toekomst van Europa en uiteraard ook voor Nederland. Nieuwsuur portretteert daarom vanaf volgende week in drie afleveringen Merkels mogelijke opvolgers: Armin Laschet, Annalena Baerbock en Olaf Scholz.

Daarnaast reist verslaggever Dieuwke van Ooij door het land voor een drieluik over wat de Duitsers bezighoudt in dit verkiezingsjaar. Zo is ze bij de slachtoffers van de watersnoodramp in het westen van het land die de politici dwong meer aandacht te besteden aan de klimaatverandering. Terwijl in Wolfsburg, het hart van het Volkswagenconcern, de mensen vrezen dat Duitsland met de elektrische auto niet half zo succesvol zal zijn als met de brandstofmotor. En in de Oost-Duitse deelstaat Thüringen, waar de rechts-populistische AFD de tweede partij is, ontdekken we dat de Oost-Duitsers in tegenstelling tot de West-Duitsers juist niets moeten hebben van groene politiek.

De zaterdag voor de stembusgang (25 september) brengt 'Nieuwsuur' de laatste stand van zaken uit Berlijn. Op de verkiezingsdag zelf (26 september) komt het programma dus helemaal uit de Duitse hoofdstad, waar presentator Jeroen Wollaars met gasten de uitslag bespreekt en correspondent Wouter Zwart de nieuwe politieke situatie analyseert.

'Nieuwsuur', dagelijks om 21.30 uur op NPO 2.