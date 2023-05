Vanaf vrijdag terug bij MAX: 'Klassiekers met Kleinsma'

'Klassiekers met Kleinsma' is terug! Vanaf vrijdag 26 mei om 21.25 uur is het derde seizoen te zien bij MAX op NPO 1. Het concept van 'Klassiekers met Kleinsma' is onveranderd; Simone Kleinsma nodigt collega's uit in haar sfeervolle studio en duikt met hen in de grote Nederlandse liedjesschatkist.

Te gast zijn: Loes Luca, Veldhuis & Kemper, Ruth Jacott, Jon van Eerd, Gordon en Tineke Schouten.

In 'Klassiekers met Kleinsma' praat Simone Kleinsma met haar gasten over de mooiste liedjes en samen kijken ze naar bijzondere en unieke fragmenten uit de Nederlandse muziekgeschiedens. Wat maakt een uitvoering zo mooi, goed of ontroerend en waarom weet een lied te raken? Mooie archiefbeelden passeren de revue en anekdotes over nummers, schrijvers en uitvoerders mogen daarbij niet ontbreken. In 'Klassiekers met Kleinsma' worden de klassiekers afgestoft en een aantal wordt, in een nieuwe uitvoering, live ten gehore gebracht met behulp van de band onder leiding van Bernd van den Bos. Het belooft een feest der herkenning te worden. Op de gastenlijst staan namelijk: Loes Luca, Veldhuis & Kemper, Ruth Jacott, Jon van Eerd, Gordon en Tineke Schouten.

Aflevering 1 - Loes Luca

Ze acteert de sterren van de hemel en speelt de zalen in het land plat met haar nieuwste voorstelling; Simone Kleinsma verkent het muzikale pad van comédienne Loes Luca. Waarom is Zeur Niet haar lijflied? En we komen erachter waarom de oma van Loes ooit één van de suikermeisjes uit het lied van Adèle Bloemendaal een dreun verkocht. Het programma wordt afgetrapt met het nummer De Rosse Buurt van Jasperina de Jong uit 1967. Tijdens het gesprek komen de broers Lou Bandy en Willy Derby ter sprake. Lou schijnt niet zo’n leuke man te zijn geweest, zijn werk vindt Loes daarentegen fenomenaal. Andere namen die de revue passeren zijn Koos Speenhoff, Conny Stuart, Jenny Arean, Leo Fuld en Wim Sonneveld. Loes heeft Adèle Bloemendaal nog mogen zien optreden in Carré, die ervaring heeft haar enorm geïnspireerd. Haar nummer Afscheidsbrief Van Een Lelijk Meisje wordt door Loes ten gehore gebracht. Daarna is er ook aandacht voor ‘de nieuwe lichting’, zoals Jurrian van Dongen. Simone sluit af met Wonderlijk van Frans Mulder en Bernd van den Bos.

