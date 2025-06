Van Schotse wateren tot bergen in Nieuw-Zeeland: BBC NL ontrafelt in juni nieuwe misdaden

Het vernieuwde BBC NL ontrafelt in juni spannende mysteries op adembenemende locaties. Van het prachtige Schotland in 'Annika' en de bergen van Nieuw-Zeeland in 'A Remarkable Place to Die', tot de historische straten van Toronto in 'Murdoch Mysteries' - moord en mysterie vinden hun weg naar deze betoverende settings.

In de meeslepende nieuwe misdaadserie Annika speelt Nicola Walker ('The Split', 'Unforgotten') de briljante en mysterieuze rechercheur Annika Stranhed. Ze is vastbesloten om een reeks onverklaarbare moorden op te lossen in de Schotse wateren.

'A Remarkable Place to Die' speelt zich af in Queenstown, Nieuw-Zeeland, en volgt rechercheur Anais Mallory die terugkeert naar haar geboortestad om zaken op te lossen terwijl ze persoonlijke spoken uit haar verleden onder ogen moet zien.

In het achttiende seizoen van 'Murdoch Mysteries' past rechercheur William Murdoch zich aan aan het leven met dokter Ogden in Londen. Daar duikt hij in nieuwe zaken, zoals een slagveld-reconstructie, een gestolen schedel en een verdacht overlijden tijdens een Charles Dickens-evenement. Gastrollen dit seizoen zijn onder andere voor American Idol-finalist Nicolina en de in het VK gevestigde, maar in Canada geboren comedysensatie Katherine Ryan.

Tot slot keren we in seizoen negen van 'The Brokenwood Mysteries' terug naar het schilderachtige Brokenwood in Nieuw-Zeeland, waar rechercheur Mike Shepherd, rechercheur Kristin Sims, rechercheur Daniel Chalmers en patholoog Gina Kadinsky opnieuw merkwaardige zaken oplossen. Dit seizoen onderzoeken ze onder andere een uit de hand gelopen musical, een gewurgde non en een moord binnen een vrouwelijke motorbende.

'A Remarkable Place to Die' gaat in première op zondag 1 juni om 21.00 uur op BBC NL

'A Remarkable Place to Die' volgt rechercheur Anais Mallory (Chelsie Preston-Crayford) in het adembenemende Queenstown, Nieuw-Zeeland, een stad die bekendstaat om zijn schoonheid en spannende sfeer.

Terug in haar geboortestad, waar ze evenveel van houdt als van haat, begint Anais aan haar nieuwe rol als hoofdrechercheur. Ze keert terug naar Queenstown om haar verleden achter zich te laten, nadat ze de stad verliet na de moord op haar vader. Hoewel de daders in de gevangenis zitten, gelooft Anais dat hij het slachtoffer werd van een misdadig netwerk. Al snel ontdekt ze dat er meer achter zijn dood schuilgaat dan ze aanvankelijk dacht, met gevolgen die zich uitstrekken tot mensen waar ze van houdt.

Alsof dat nog niet ingewikkeld genoeg is, worstelt Anais met de gespannen relatie met haar rouwende moeder en gedwongen confrontaties met haar ex-verloofde, Luke Staunton — een prominente lokale zakenman die tijdens haar afwezigheid met haar beste vriendin trouwde. Ondanks deze persoonlijke uitdagingen blijft Anais vastberaden om een reeks schokkende moorden op te lossen en de mysteries eromheen te ontrafelen.

'Murdoch Mysteries' seizoen 18 gaat in première op dinsdag 3 juni om 20.00 uur op BBC NL

Seizoen achttien van de internationaal geprezen serie 'Murdoch Mysteries' duikt opnieuw in de wereld van de slimme en charmante rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson).

Murdoch past zich aan aan zijn nieuwe leven, nu Doctor Ogden met hun dochter naar Londen is verhuisd. Ondanks zijn langverwachte promotie tot inspecteur, stort Murdoch zich opnieuw op misdaden. Op het politiekantoor verwelkomt hij Albert Choi, een gerespecteerde Koreaanse agent. Ondertussen herontdekt Crabtree zijn creatieve kant en probeert Watts zijn eenzaamheid te doorbreken met een nieuwe relatie. De spanningen tussen Higgins-Newsome en agent Tucker lopen opnieuw op. Na een controversieel incident in het vorige seizoen lijken ze verstrikt te raken in het netwerk van gangster Tony Petrucci. Violet Hart probeert haar werk als lijkschouwer te combineren met het runnen van haar eigen lounge, terwijl Effie Newsome-Crabtree haar draai zoekt als kersverse openbaar aanklager.

In dit seizoen krijgt Murdoch onder andere te maken met een moord tijdens een historische slagveld-reconstructie, de diefstal van een zeldzame schedel en een verdachte dood op een Charles Dickens-evenement. De Starlight Lounge verwelkomt bovendien enkele opvallende muzikale gasten, waaronder alternatieve popzangeres Adaline, TikTok-ster en American Idol-finalist Nicolina, en de Britse comédienne Katherine Ryan, geboren in Canada.

'The Brokenwood Mysteries' seizoen 9 gaat in première op zaterdag 14 juni om 20.00 uur op BBC NL

Het negende seizoen van de misdaadserie 'The Brokenwood Mysteries' keert deze maand terug naar BBC NL. In het ogenschijnlijk rustige stadje Brokenwood in Nieuw-Zeeland krijgen rechercheur Mike Shepherd (Neill Rea), rechercheur Kristin Sims (Fern Sutherland), nieuwkomer Daneil Chalmers (Jarod Rawiri) en patholoog Gina Kadinsky (Cristina Ionda) opnieuw te maken met excentrieke personages, ongewone verdachten en intrigerende zaken.

Dit seizoen belandt het team in een musicalvoorstelling die volledig ontspoort. Daarna duiken ze in de mysterieuze dood van een gewurgde non in een klooster en raken ze betrokken in een moordzaak binnen een motorbende die uitsluitend uit vrouwen bestaat. Mike en zijn collega’s pakken elk mysterie aan met onconventionele methoden en ontdekken hoe oude vetes en verborgen conflicten leiden tot grimmige en spannende misdaden.

'Annika' gaat in première op donderdag 26 juni om 21.00 uur op BBC NL

In 'Annika' keert rechercheur Annika Stranhed (Nicola Walker – 'The Split', 'Unforgotten') terug naar Glasgow om het Marine Homicide Unit te leiden. Daar stort ze zich op mysterieuze moorden en onverklaarbare misdrijven die opduiken in de Schotse wateren. Annika spreekt de kijker rechtstreeks aan, alsof ze haar vertrouwelingen zijn. Ze deelt haar scherpe observaties over de zaak én haar leven, terwijl ze balanceert tussen moordonderzoeken, het aansturen van een nieuw team en het opvoeden van haar slimme, maar lastige puberdochter.

Annika vertrouwt op haar instinct en intuïtie. Ze haalt vaak literaire en historische referenties aan om een zaak te doorgronden — tot frustratie van haar team, dat haar enthousiasme niet deelt. Toch zijn die inzichten vaak nét de sleutel tot een doorbraak. Elke aflevering brengt het team naar een nieuwe locatie, van de rivier de Clyde in Glasgow tot het eiland Bute en het schilderachtige Loch Katrine. De prachtige landschappen en ruige steden vormen een scherp contrast met de duistere misdaden die ze moeten ontrafelen.

In juni kan je de volgende series verder kijken op BBC NL:

'Murdoch Mysteries', seizoen 17 op weekdagen om 20.00 uur tot en met 2 juni

'The Brokenwood Mysteries', seizoen 8 elke zaterdag om 20.00 uur tot en met 7 juni

'Father Brown', seizoen 12 elke dinsdag om 21.00 uur tot en met 8 juli

'Miss Scarlet', seizoen 5 elke donderdag om 21.00 uur tot en met 19 juni

'All Creatures Great and Small', seizoen 5 elke woensdag om 21.00 uur tot en met 2 juli

'The Chelsea Detective', seizoen 3 elke maandag om 21.00 uur tot en met 30 juni

'Silent Witness', seizoen 28 elke vrijdag om 21.00 uur tot en met 27 juni