Vamba Sherif zondag in 'De Verwondering'

In het KRO-NCRV-programma 'De Verwondering' ontvangt Annemiek Schrijver gasten uit verschillende religieuze tradities met uiteenlopende maatschappelijke achtergronden.

Zij neemt haar gasten mee de stilte van de zondag in om met hen, weg van de waan van de dag, toevlucht te zoeken bij inspirerende woorden en met hen te praten over hun inspiratie en alledaagse spiritualiteit.

Schrijver Vamba Sherif werd geboren in een vooraanstaande familie in Liberia: de Sherifs, volgens de overlevering de afstammelingen van de profeet Mohammed. Zijn moeder was een rijke, ondernemende vrouw, die graag zoveel mogelijk haar overvloed deelde. ‘Ze geloofde dat haar goedheid zou weerklinken in de eeuwigheid’, vertelt Vamba aan Annemiek.

Toen Vamba elf jaar was, sloeg het noodlot toe. Na schooltijd ging hij stiekem neuzen in de geheime geschriften van zijn voorouders – belangrijke islamitische geestelijken – die werden bewaard in een verboden kamer. De eeuwenoude teksten zouden magische krachten bevatten. De verontwaardiging over Vamba’s daad was zo groot dat de familie besloot om hem weg te sturen, naar Koeweit. Via allerlei omzwervingen kwam Vamba uiteindelijk als vluchteling in Nederland terecht, waar hij een nieuw leven opbouwde. Zijn moeder zou hij nooit meer terugzien.

Als schrijver wil Vamba zijn familienaam eer aan doen, door over zijn voorouders te vertellen. ‘Schrijven is niet iets wat ik voor de centen doe, het is een plicht. Ik moét dit doen’.

