Unieke documentaire 'JC' toont mens achter de voetballerJohan Cruijff

'JC' is een volledig uit archief opgebouwde documentaire over Johan Cruijff. Door meer te focussen op de mens dan op de voetballer en gebruik te maken van zijn eigen uitspraken ontstaat een psychologisch portret van een van de grootste Nederlandse voetballers.

'JC' wordt uitgezonden op de avond van wat zijn 75ste verjaardag zou zijn geweest.

Cruijff is een legende, die bij leven al de bijnaam De Verlosser kreeg. Hij was een weergaloze speler en een groot tacticus, die met zijn filosofie eigenhandig het betaalde voetbal onherkenbaar veranderde. Ook na zijn actieve loopbaan bleef hij onnavolgbaar, als trainer, als analist, als belichaming van de Ajax-doctrine, die over de hele wereld school heeft gemaakt.

In 'JC' ligt de focus meer op de mens dan op de voetballer. Wie was Cruijff als mens? Wat dreef hem? Waarvan was hij uit het veld geslagen? Door gebruik te maken van zijn eigen uitspraken in interviews ontstaat een psychologisch portret, dat zijn hele leven beslaat.

Vanaf zijn eerste stappen in het betaalde voetbal in 1964 werd Cruijff omarmd door de pers, die in hem een ideaal onderwerp zag: altijd goed voor een pakkende quote, soms ook voor raadselachtige uitspraken, charmant als het kon, vilein als hij vond dat het moest. Cruijff en de media, het is een soms wrange liefdesgeschiedenis die tot aan zijn dood op 24 maart 2016 zou voortduren.

'JC' is gemaakt door regisseur David Kleijwegt, editor Thomas Vroege en researcher Steven van der Gaag. Gedrieën hebben ze naam gemaakt met originele sportdocumentaires, die archief als voornaamste bestanddeel hebben. Voor Andere Tijdens Sport maakten ze onder meer WILLEM (over Willem van Hanegem, verschenen in de week van zijn 75ste verjaardag) en We hebben ‘m (Over de eerste keer dat een Nederlandse profclub, Feyenoord, de Europacup 1 won.)

Kleijwegt ziet JC als de kroon op hun werk: 'Cruijff is onmiskenbaar de grootste Nederlandse voetballer aller tijden. Een zeer bekende figuur bovendien: op het hoogtepunt van zijn roem kenden drie miljard mensen zijn naam. Toch denk ik dat wij door een andere benadering te kiezen met JC een andere kant van hem hebben blootgelegd.'

'2Doc: JC', maandag 25 april om 20.20 uur bij de VPRO op NPO 2.