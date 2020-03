Uitdagende hersenkrakers en stressvolle escapes in een nieuw seizoen van 'The Big Escape'

Foto: AVROTROS - © Elvin Boer 2020

Het hoogovencomplex in het Landschaftspark in Duitsland, het elektriciteitslaboratorium van Nikola Tesla en het huis van Frankenstein. Deze bijzondere locaties zijn het speelveld voor de brein brekende opdrachten in het derde seizoen van het AVROTROS-programma 'The Big Escape'.

Vanaf maandag 16 maart gaan Anouk Maas, Donnie, Gio, Glen Faria, Lucretia van der Vloot, Tess Milne, Marije Zuurveld, Nick Golterman, QuCee en Renate Gerschtanowitz de strijd met en tegen elkaar aan. De opdrachten van dit seizoen staan in het teken van technische ontwikkeling en vooruitgang. Welke speler is het meest stressbestendig en speelt het spel het slimst om zich na acht afleveringen de winnaar van 'The Big Escape' te noemen? 'The Big Escape' wordt gepresenteerd door Lauren Verster.

In 'The Big Escape' gaat het erom wie het snelst uit de unieke en speciaal ontworpen escaperooms kan ontsnappen. De deelnemers bevinden zich per aflevering in een andere tijd. Zo starten ze in de tijd van de hoogovens, bouwen ze piramides zoals de oude Egyptenaren dat 4000 jaar geleden deden, gaan ze back to the future en betreden ze het geheim genootschap van de Illuminaten. Tijdens de opdrachten in deze vindingrijke jaargangen draait alles om behendigheid, logica, geheugen, moed en samenwerking. Alleen het winnende team krijgt een aanwijzing die leidt naar het verlossende sleutelwoord. De deelnemers die het sleutelwoord aan het einde van elke aflevering goed hebben, krijgen immuniteit waardoor ze niet naar huis gestuurd kunnen worden door de andere spelers. Wie speelt het spel het meest tactisch en blijft na de allerlaatste escaperoom als enige over?

'The Big Escape', vanaf maandag 16 maart om 20.25 uur bij AVROTROS op NPO 3.