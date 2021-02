Typhoon treedt op in 'Podium Pop Up'

'Podium Pop Up' brengt een serie mini-concerten waarin musici met een verschillende achtergrond gezamenlijk optreden op een bijzondere locatie.

In elke aflevering gaat een bekende naam uit de kunst & cultuursector naar een plek waar hij of zij een bijzondere band mee heeft, om daar met een gezelschap te musiceren voor de mensen die er werken. In de derde aflevering zanger en rapper Typhoon.

Samen met K.O.Brass verrast hij de medewerkers van Hedon Zwolle met een optreden om ze een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden. Hedon Zwolle is al 20 jaar Typhoons 'thuis'. Hij heeft zich er kunnen ontwikkelen en is er altijd terug gekeerd. Hij wil met dit optreden de stilte in de popzaal verdrijven en de wanden en de mensen weer voeden met muziek.

Typhoon en K.O.Brass kennen elkaar al jaren, maar hebben nog nooit in volle bezetting met elkaar samengespeeld. Een lang gekoesterde wens komt eindelijk uit. De combinatie van dit grensoverschrijdende koperkwintet, de zang en de rap en een flinke dosis improvisatie leidt tot, zoals ze dit zelf noemen, soulvolle wiskunde!

Sinds de uitbraak van Covid-19 zijn ook bij hen veel shows gecanceld. De musici zijn dan ook bijzonder blij dat ze voor 'Podium Pop Up' mogen optreden en daarvoor een honorarium krijgen.

In 'Podium Pop Up' treden nog de volgende artiesten op (onder voorbehoud):

- 27 februari: Gershwin Bonevacia & Fuse

- 20 maart: Tim Knol & Ragazze Quartet

- 27 maart: Michael Varekamp & Eva Tebbe en Amber Docters van Leeuwen

- 3 april: Remy van Kesteren & ZO Gospel Choir en Marcel van Veenendaal

- 10 april: Louise Korthals & Trio D’encore

Dit programma is onderdeel van NPO Cultuur, het platform waarmee de Publieke Omroep op verschillende kanalen de magie van de zaal bij de mensen thuis wil brengen en tegelijk cultuurmakers wil helpen aan een alternatief podium voor hun werk. NPO Cultuur is te vinden op NPO Start, NPO 2 extra en op de andere grote zenders van de NPO, zowel op radio, tv als online. NPO 2 extra kijk je bij Ziggo op kanaal 222, bij KPN op kanaal 88 en via https://www.npostart.nl/live/npo-2-extra.

'Podium Pop Up', zaterdag 20 februari om 22.10 uur bij de NTR op NPO 2.