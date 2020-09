Tweede seizoen 'Make Holland Great Again' bij BNNVARA

Foto: © BNNVARA 2020

Sahil Amar Aïssa is met zijn GREAT-team opnieuw niet te stoppen om van Nederland een nog mooier, beter, liever en dus greater land te maken. Want terwijl de huidige coronacrisis iedereen raakt, zien we tegelijkertijd een sterk verlangen naar verbondenheid, respect en aandacht voor elkaar.

In het tweede seizoen van 'Make Holland Great Again' zetten Sahil en zijn GREAT-team dit gevoel om in acties. Acties die online worden voortgezet, zodat iedereen thuis mee kan doen. Want zoals we ook in het eerste seizoen konden zien, kan iedere individuele bijdrage - bij elkaar opgeteld - een grote maatschappelijke verandering teweegbrengen.

Het GREAT-team zet zich dit seizoen o.a. in voor docenten en meer beweging, stroopt de mouwen op tegen racisme, staat met heel Nederland hand in hand tegen LGBTQ+ geweld en gaat de strijd aan tegen het dreigend watertekort. In iedere aflevering maakt Sahil er zijn persoonlijke missie van om problemen op een ludieke en effectieve manier op te lossen, gewapend met een flinke dosis humor, een verborgen camera, mooie verrassingen en creatieve experimenten. Zo zien we dat Sahil een snackbar runt waar je kunt betalen met douchebeurten, speelt het team de enige echte bloedquiz om bloeddonoren te werven en een levensgroot 'Wie is Het?' spel om aandacht te vragen voor depressieve jongeren.

In het eerste seizoen werd onder andere de 'Ask for Angela' video met 3 miljoen views een grote hit waardoor honderden horecagelegenheden veiliger werden, zorgde het GREAT-team voor 34.000 extra orgaandonoren en deden honderden BN-ers mee in de strijd tegen online haat. In de nieuwe reeks afleveringen gaat het GREAT-team weer de uitdaging aan. Soms gaat het om grote maatschappelijk problemen, soms om slechte gewoontes en andere momenten gewoon om iemand een hart onder de riem te steken. Op bnnvara.nl/makehollandgreatagain kan heel Nederland meedoen met de verschillende missies.

Sahil Amar Aïssa: 'Wat ik vooral heb gezien in deze tijden van een wereldwijde epidemie, is de kracht van samen. Of dat nou is om de verspreiding van een dodelijk virus te beperken of institutioneel racisme aan de kaak te stellen. Als we voor een bepaald doel allemaal samenwerken, lijkt niks onmogelijk. Diezelfde energie ​​heeft dit seizoen van Make Holland Great Again. Daar ben ik echt trots op. We gaan weer met dope experimenten en missies verandering brengen en de kijker kan vanaf de bank meedoen.​'

De eerste aflevering begint met laaggeletterdheid. Want maar liefst 1 op de 6 mensen in Nederland heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dit heeft grote gevolgen voor hun werk, privéleven en gezondheid. Om de frustratie van laaggeletterdheid te laten zien bouwt het GREAT-team een bijzondere escaperoom en wordt er een experiment met verborgen camera gedaan in een broodjeszaak met een lastige menukaart. Als klap op de vuurpijl heeft Sahil samen met Prinses Laurentien (oprichter Stichting Lezen en Schrijven) een verrassing in petto.

In dezelfde aflevering steken Sahil en zijn team letterlijk de handen uit de mouwen tegen zwerfafval. Uit onderzoek blijkt dat bijna 95 procent van de Nederlanders zich hieraan ergert. Ook voelen mensen zich door zwerfafval minder prettig en onveilig. Bovendien is het zeer schadelijk voor mensen, dieren en het milieu. Toch gooit bijna 1 op de 4 de mensen zelf ook wel eens wat op straat. Maar wie raapt het op? Het GREAT-team wil dit uitzoeken en doet een straatexperiment vlak naast een afvalbak. Daarnaast gaat het team zelf zwerfvuil rapen in Leeuwarden, Deventer en de Biesbosch en vindt naast vele mondkapjes onder andere een magnetron. De oplossing tegen zwerfafval blijkt verrassend simpel en Sahil roept daarom heel Nederland op om iedere dag één stuk zwerfafval op te rapen.

'Make Holland Great Again', vanaf woensdag 9 september om 20.20 uur bij BNNVARA op NPO 3.