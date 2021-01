Twee insluipers in het 'Big Brother'-huis

Maandag is 'Big Brother' van start gegaan. Pas vier dagen nadat de bewoners op oudjaarsdag hun intrede deden in het huis, barst het programma al van de geheime opdrachten, spellen in de gameroom én twee insluipers: Els en Nick.

Zij hebben op hun beurt ook weer een geheime missie, namelijk het 'Big Brother' huis 's nachts insluipen en een bed vinden in een nog geheime slaapkamer.

Els, 57 jaar (Dronten - Nederland)

'Ik heb al veel heftige uitdagingen doorstaan; 'Big Brother' is een positieve uitdaging.'

Els is een hardwerkende en zelfstandige vrouw. In het dagelijks leven is zij teamleider bij een rijschool en weet dus goed hoe ze mensen moet sturen, ze hoopt dat dit in haar voordeel kan gaan werken bij 'Big Brother'. Ze heeft twee kinderen, maar zal zichzelf niet als moeder van de groep zien. Els heeft geleerd haar eigen boontjes te doppen en accepteert geen hulp. In haar vrije tijd staat ze het liefst op de tennisbaan. Els is makkelijk in de omgang, maar absoluut geen meeloper; ze zegt wat ze denkt en is recht door zee.

Nick, 30 jaar (Morkhoven - België)

'Als iemand mij pakt, moet ik diegene twee keer zo hard terugpakken.'

Nick is een rustige, spontane jongen die een sympathieke indruk maakt. Toch gaat hij over lijken om te winnen en zijn gelijk te krijgen. Met zijn droge humor zal hij de grapjas van de groep zijn en makkelijk mensen met zich mee krijgen. Wellicht dat zijn kookkunsten daar ook aan bij zullen dragen. Nick heeft al een flinke muziekcarrière achter de rug. Hij begon op zijn zestiende met DJ'en, wat al snel serieus werd: samen met zijn compagnon heeft hij vijf keer op Tomorrowland gestaan. Inmiddels zijn ze gestopt. Big Brother is voor hem weer een nieuwe uitdaging, die hij absoluut aangaat om te winnen.

'Big Brother' wordt elke werkdag om 21.30 uur en elke zaterdag om 18.00 uur uitgezonden bij RTL 5, Videoland en in Vlaanderen op VIER. Elke donderdag om 21.30 uur is de liveshow 'Big Brother: Live' te zien, gepresenteerd door Geraldine Kemper en Peter Van de Veire. Bij Videoland kan vanaf dinsdag 5 januari via twee livestreams 24/7 worden meegekeken in het 'Big Brother'-huis. Alle reguliere afleveringen en de wekelijkse liveshow zijn ook bij Videoland te zien.