TV-première van Gouden Kalf-winnaar 'Shadow Game' bij KRO-NCRV

Maandagavond is bij KRO-NCRV op NPO 2 de tv-première te zien van de multi-award winnende documentaire 'Shadow Game' over alleenreizende kindvluchtelingen tijdens hun tocht door de schaduwzijde van Europa. De film van regisseurs Eefje Blankevoort en Els van Driel won afgelopen maand het Gouden Kalf voor beste lange documentaire op het Nederlands Film Festival.

Op de Prix Europa 2021 won Shadow Game deze maand in de categorie beste lange Europese tv-documentaire, de belangrijkste Europese tv-prijs. De documentaire won eerder dit jaar de hoofdprijs op het festival Movies that Matter in Den Haag en meerdere prijzen op het mensenrechtenfestival FIFDH in Genève.

'Shadow Game' volgt een aantal jonge vluchtelingen op hun tocht door Europa: van Griekenland tot Servië en van Bosnië en Herzegovina tot Italië en Nederland. Een deel van het materiaal hebben de jongens zelf op hun telefoon gefilmd. Met gevaar voor eigen leven maken de tieners de doortocht, die zij zelf ‘the game’ noemen, een bitter-ironische term voor het met gevaar voor eigen leven oversteken van grenzen.

KRO-NCRV wil met 'Shadow Game 'de vluchtelingenproblematiek onder de aandacht brengen. De documentaire belicht de situatie van jonge vluchtelingenkinderen die onder erbarmelijke omstandigheden een gevaarlijke reis door Europa maken. Mishandelingen en ontberingen zijn daar aan de orde van de dag. De kinderen in de documentaire proberen dagelijks levensgevaarlijke grenzen over te steken, op zoek naar veiligheid en een beter leven.

'Shadow Game' is een productie van Witfilm en KRO-NCRV, in samenwerking met Prospektor en gefinancierd door het Nederlands Filmfonds, NPO-fonds en CoBo. De film ontving een ontwikkelingsbijdrage van UNHCR. De film is onderdeel van een transmediaal project dat bestaat uit de feature length documentaire en een aantal ShortDocs, mojo’s, een adventure game, een fototentoonstelling i.s.m. Cigdem Yuksel, een impactcampagne en een kinderrechtenmiddag op IDFA. Meer info hierover op Shadowgame.eu

'2Doc: Shadow Game', maandag 15 november om 20.25 uur bij KRO-NCRV op NPO 2. De lange versie (90 minuten) van de documentaire wordt uitgezonden op donderdag 2 december om 20.25 uur op NPO 2 Extra.